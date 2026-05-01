ブンデスリーガ 25/26の第33節 アウクスブルクとボルシアＭＧの試合が、5月9日22:30にWWKアレーナにて行われた。

アウクスブルクはミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）、メルト・ケミュール（MF）、アントン・カデ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボルシアＭＧは町野 修斗（FW）、Mohya Wael（MF）、ケビン・シュテーガー（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ボルシアＭＧに所属する高井 幸大（DF）はベンチからのスタートとなった。

14分、アウクスブルクが選手交代を行う。ディミトリス・ジャンヌリス（DF）に代わりロビン・フェラウアー（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

24分に試合が動く。アウクスブルクのミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）がゴールを決めてアウクスブルクが先制。

さらに42分アウクスブルクが追加点。メルト・ケミュール（MF）のアシストからロビン・フェラウアー（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とアウクスブルクがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ボルシアＭＧが選手交代を行う。フランク・オノラ（MF）からルーカス・ウルリッヒ（DF）に交代した。

58分、ボルシアＭＧは同時に3人を交代。Mohya Wael（MF）、ケビン・シュテーガー（MF）、ファビオ・キアロディア（DF）に代わりロビン・ハック（MF）、ジョバンニ・レイナ（MF）、ウーゴ・ボーリン（MF）がピッチに入る。

62分、アウクスブルクは同時に2人を交代。クリスティヤン・ヤキッチ（MF）、マリウス・ボルフ（MF）に代わりアンノア・マッセンゴ（MF）、ヤニック・カイテル（MF）がピッチに入る。

72分アウクスブルクが追加点。ミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

79分、アウクスブルクは同時に2人を交代。メルト・ケミュール（MF）、ミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）に代わりアレクシ・クロードモーリス（FW）、ロドリゴ・リベイロ（FW）がピッチに入る。

87分、ボルシアＭＧが選手交代を行う。町野 修斗（FW）からアレホ・サルコ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+2分、ボルシアＭＧのロッコ・ライツ（MF）のアシストからジョバンニ・レイナ（MF）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

ここで後半終了。3-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、アウクスブルクが3-1で勝利した。

なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）は先発し87分までプレーした。高井 幸大（DF）は出場しなかった。

2026-05-10 00:30:26 更新