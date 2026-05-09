脳梗塞（こうそく）を発症して治療中の鈴木愛來（さら、19）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、予定していたアイドルグループ「Nu FEEL.（ニューフィール）」への加入を見送ることを発表した。

鈴木は今年1月にグループ加入が発表されたが、2月には脳梗塞を患っていることを公表。その後、入院して治療を続け、同28日に退院を報告した。3月には「5月に手術することが決まった」と伝えていた。

この日の投稿では「この度、予定しておりましたNu FEEL.への加入を見送らせていただくこととなりました」と報告し、「既に公表しております通り、現在脳梗塞の療養中であり、Nu FEEL.の一員として皆様の前でパフォーマンスをお見せすることが難しい状況にあります。体調や今後の治療等を踏まえ、時間をかけて何度も考えた結果、今回の加入を見送らせていただくという決断に至りました」と説明した。

「ステージに立つことなく、このような形でのご報告となってしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「まずは手術に向けて、治療と療養に専念させていただきたいと思っております。短い間ではございましたが、温かい応援を本当にありがとうございました」とメッセージを記した。

Nu FEEL.はこの日、グループの公式Xで現体制終了を報告。「今後とも鈴木愛來、小林蘭、小田有葉の歩みを温かく見守っていたけますと幸いです」とした。

鈴木は2023年にSKE48の一員として活動。25年に卒業した。