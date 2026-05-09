ブライトンvsウォルバーハンプトン スタメン発表
[5.9 プレミアリーグ第36節](AMEXスタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 29 マキシム・デ・クーパー
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 17 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 30 パスカル・グロス
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 7 ソリー・マーチ
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
FW 10 ジョルジニオ・ルター
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 25 ダニエル・ベントレー
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 15 ジェルソン・モスケラ
DF 24 トティ
MF 3 ウーゴ・ブエノ
MF 7 アンドレ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 9 アダム・アームストロング
MF 17 ペドロ・リマ
MF 36 マテウス・マネ
FW 11 ファン・ヒチャン
控え
GK 70 J. Gracey
DF 2 マット・ドハーティ
DF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ
DF 21 ロドリゴ・ゴメス
DF 37 ラディスラフ・クレイチー
DF 38 ジャクソン・チャチュア
MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド
MF 47 アンジェル・ゴメス
FW 14 トル・アロコダレ
監督
ロブ・エドワーズ
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 29 マキシム・デ・クーパー
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 17 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 30 パスカル・グロス
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 7 ソリー・マーチ
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
FW 10 ジョルジニオ・ルター
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 25 ダニエル・ベントレー
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 15 ジェルソン・モスケラ
DF 24 トティ
MF 3 ウーゴ・ブエノ
MF 7 アンドレ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 9 アダム・アームストロング
MF 17 ペドロ・リマ
MF 36 マテウス・マネ
FW 11 ファン・ヒチャン
控え
GK 70 J. Gracey
DF 2 マット・ドハーティ
DF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ
DF 21 ロドリゴ・ゴメス
DF 37 ラディスラフ・クレイチー
DF 38 ジャクソン・チャチュア
MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド
MF 47 アンジェル・ゴメス
FW 14 トル・アロコダレ
監督
ロブ・エドワーズ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります