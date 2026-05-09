【付録】「ハローキティ × JILL by JILL STUART 保冷バッグ＆保冷おむすび巾着」が付いてくる！ 『sweet 2026年6月号』が5月12日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『sweet 2026年6月号』（宝島社）の「ハローキティ × JILL by JILL STUART 保冷バッグ＆保冷おむすび巾着」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月12日に発売される『sweet 2026年6月号』（税込1790円）。付録として、「ハローキティ × JILL by JILL STUART 保冷バッグ＆保冷おむすび巾着」が付いてきます。
保冷バッグは、ピンクとグレーを基調とした大人っぽい配色に、千鳥格子柄のドレスでおめかししたハローキティのアートが描かれています。サイズは縦16.5×横21.5×マチ13cmと、2段のお弁当箱もしっかり入る高さがあり、ランチタイムの主役になること間違いなしです。内側には保冷・保温加工が施されており、これからの季節のお出かけにも重宝します。
セットの保冷おむすび巾着は、大胆な千鳥格子柄にハローキティのキュートなお顔がデザインされた、ミニサイズが愛らしいアイテムです。ピンクのサテンリボンがフェミニンなアクセントになっており、おむすびが2個ぴったり入るサイズ感に仕上がっています。おむすびだけでなく、デザートや小物を入れるポーチとしてもマルチに活躍します。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『sweet 2026年6月号』の「ハローキティ × JILL by JILL STUART 保冷バッグ＆保冷おむすび巾着」が見逃せない！
宝島社から5月12日に発売される『sweet 2026年6月号』（税込1790円）。付録として、「ハローキティ × JILL by JILL STUART 保冷バッグ＆保冷おむすび巾着」が付いてきます。
大人可愛いデザインと実用性を兼ね備えた保冷バッグ
保冷バッグは、ピンクとグレーを基調とした大人っぽい配色に、千鳥格子柄のドレスでおめかししたハローキティのアートが描かれています。サイズは縦16.5×横21.5×マチ13cmと、2段のお弁当箱もしっかり入る高さがあり、ランチタイムの主役になること間違いなしです。内側には保冷・保温加工が施されており、これからの季節のお出かけにも重宝します。
おむすび2個がぴったり！千鳥格子柄が目を引く巾着
セットの保冷おむすび巾着は、大胆な千鳥格子柄にハローキティのキュートなお顔がデザインされた、ミニサイズが愛らしいアイテムです。ピンクのサテンリボンがフェミニンなアクセントになっており、おむすびが2個ぴったり入るサイズ感に仕上がっています。おむすびだけでなく、デザートや小物を入れるポーチとしてもマルチに活躍します。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)