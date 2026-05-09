今月の注目雑誌から、魅力的な付録「ハローキティ × JILL by JILL STUART 保冷バッグ＆保冷おむすび巾着」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『sweet 2026年6月号』（宝島社）の「ハローキティ × JILL by JILL STUART 保冷バッグ＆保冷おむすび巾着」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『sweet 2026年6月号』の「ハローキティ × JILL by JILL STUART 保冷バッグ＆保冷おむすび巾着」が見逃せない！


宝島社から5月12日に発売される『sweet 2026年6月号』（税込1790円）。付録として、「ハローキティ × JILL by JILL STUART 保冷バッグ＆保冷おむすび巾着」が付いてきます。

大人可愛いデザインと実用性を兼ね備えた保冷バッグ


保冷バッグは、ピンクとグレーを基調とした大人っぽい配色に、千鳥格子柄のドレスでおめかししたハローキティのアートが描かれています。サイズは縦16.5×横21.5×マチ13cmと、2段のお弁当箱もしっかり入る高さがあり、ランチタイムの主役になること間違いなしです。内側には保冷・保温加工が施されており、これからの季節のお出かけにも重宝します。

おむすび2個がぴったり！千鳥格子柄が目を引く巾着


セットの保冷おむすび巾着は、大胆な千鳥格子柄にハローキティのキュートなお顔がデザインされた、ミニサイズが愛らしいアイテムです。ピンクのサテンリボンがフェミニンなアクセントになっており、おむすびが2個ぴったり入るサイズ感に仕上がっています。おむすびだけでなく、デザートや小物を入れるポーチとしてもマルチに活躍します。
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(文:All About ニュース編集部)