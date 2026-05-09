卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、9日に準決勝が行われ、日本女子はドイツと対戦。マッチカウント3－0で勝利し、決勝進出を決めた。

6大会連続決勝進出がかかる大一番で、エース起用に応えたのが早田ひな（日本生命）。中国メディアも日本の勝利を伝えており、25歳サウスポーの貢献に称賛を送っている。

■張本美、橋本の布陣で銀以上確定

グループステージを全勝で突破し、決勝トーナメントでもクロアチア、ルクセンブルク、ウクライナに実力差を見せつけてメダル獲得を確定させた日本。チームランキング4位の強豪ドイツとの一戦に注目が集まった。

この試合で第2試合に抜擢されたのが早田。中澤鋭監督は、グループステージ第3戦でザビーネ・ヴィンターに敗れていた橋本帆乃香（デンソー）を3番手で起用。ここ2試合は3番手起用が続いていた早田を、大一番でエースとして送り込んだ。

世界9位ヴィンターのアンチラバーを活かした強打の前に、早田は第1ゲームを10－12、第2ゲームを6－11で落とし、早々に王手をかけられて劣勢に陥る。それでも、巻き込みサービスによる戦術転換から立て直し、クロスへのバックを沈めるなど徐々に本来のプレーを発揮。ゲームカウントをタイに戻して迎えた第5ゲームを11－6でものにし、逆転勝利。日本に流れを引き寄せ、3－0での勝利に大きく貢献した。

中国メディア『捜狐』は試合後、「ハヤタが驚異的な逆転劇を演じた」と報じ、日本の勝利とともにサウスポーの活躍を称賛。第5ゲームについても、「ヒナ・ハヤタは絶好調だった。7－2でリードを奪うと、そのまま5ポイント差を守り切り、11－6でゲームを制した」と伝えた。

日本女子はここまで9戦全勝とエースとしてチームを牽引する張本美和（木下グループ）、カットマンとして存在感を高める橋本、そしてサウスポーの早田を軸に、6大会連続の決勝進出を果たした。1971年大会以来、55年ぶりとなる悲願の金メダルへ王手をかける中、決勝でも早田の躍動に注目が集まる。