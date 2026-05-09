元劇団四季のメンバーやオーディションで選ばれた市民が参加して、今月（５月）１７日に行われる " ミュージカルコンサート 魔法と夢の街 II " のリハーサルが、岡山市北区で行われました。

【写真を見る】元劇団四季のメンバーや市民が参加して行われるミュージカルコンサートの本番を前に、岡山市でリハーサルが行われた

リハーサルには、劇団四季出身のメンバーや、6歳から70代までの市民キャストら、約120人が参加しました。 " ミュージカルコンサート 魔法と夢の街 II " では、「美女と野獣」などのミュージカル曲を中心に全28曲が披露されます。出演する市民キャストは今年2月から練習を続けていて、本番を目前に控え稽古場も熱を帯びていました。

（劇団四季出身舞台俳優 熊本亜記さん）

「感情移入しやすかったり、私これ大好きだなと、色んな楽曲を聞いていただける、体感していただける。そういったところが魅力かなと思います」

" ミュージカルコンサート 魔法と夢の街 II " は、岡山市の岡山芸術創造劇場ハレノワで今月（５月）17日に2回上演されます。