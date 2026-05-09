７月１日(水)深夜２４時３０分～放送スタート！ ドラマNEXT「君は夏のなか」漫画家・古矢渚の大人気作品 初の映像化決定！青春爆発のティザービジュアルを解禁！！

テレ東では2026年7月1日(水)から、ドラマNEXT「君は夏のなか」（毎週水曜深夜24時30分～）を放送することが決定しました。

原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BLマンガを年間100冊以上読んでいる女性たちを中心に、電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」スタッフが厳選した「【2026年最新】BL漫画おすすめ46選＆ランキング！」にも選ばれた人気作品。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作を、この度、初の映像化いたします！共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴。ひと夏の「映画の聖地巡礼」から始まり、やがて大学生へと成長していく２人の、切なくも眩しい数年間を描く珠玉の青春恋愛劇が、この夏、開幕！

また、本作は地上波放送に先駆け、動画配信サービス「U-NEXT」で6月24日(水)より独占先行配信が決定しています！

Ⓒ古矢渚／一迅社

W主演を務めるキャストは近日公開！

この度、夏らしい青空をバックに駆け出す２人の男子高校生、渉と千晴のティザービジュアルを公開！果たして、渉と千晴を演じるのは誰なのか…!?近日解禁いたします！

≪番組概要≫

【タイトル】ドラマ NEXT「君は夏のなか」

【放送日時】2026年7月1日スタート 毎週水曜深夜24時30分～25時00分

【放送局】テレビ東京 ほか

【配信】動画配信サービス「U-NEXT」で 6 月 24 日(水)夜 9 時より、各話 1 週間独占先行配信

▶U-NEXT:https://t.unext.jp /r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信!

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer: https://tver.jp/

▶テレ東 HP(ネットもテレ東):https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp /catchup /2-1-113-7

【原作】古矢渚『君は夏のなか』『君と夏のなか』(一迅社)

【製作著作】「君は夏のなか」製作委員会

【公式 HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/kiminatsu_tx/

【公式 SNS】@tx_doramanext

X : https://x.com/tx_doramanext

Instagram : https://www.instagram.com/tx_doramanext/

TikTok : https://www.tiktok.com/@tx_doramanext

【ハッシュタグ】 #ドラマ君夏