神宮球場創建100年記念『JINGU STADIUM DAY』始球式に乃木坂46・梅澤美波、斎藤佑樹らが登場
明治神宮野球場は、6月5日からのプロ野球交流戦「ヤクルト×日本ハム」3連戦に伴い、『明治神宮外苑創建100年記念 JINGU STADIUM DAY』を開催する。このたび、各試合の始球式に登場するゲストが発表された。
【写真】「色褪せないです」斎藤佑樹氏が投稿した「早実vs駒大苫小牧」OB戦の集合写真
5日は乃木坂46・梅澤美波（27）、6日はかつて東京六大学野球で活躍したことでも知られる元プロ野球選手・斎藤佑樹氏（37）、7日はNPBで唯一の400勝投手である金田正一さんの息子で俳優・実業家の金田賢一氏（64）が務める。同球場の公式インスタグラムでは、「3日間、神宮の歴史を彩ってくださった方々に始球式を務めていただきます」と紹介された。
同イベントではそのほか、国鉄スワローズの復刻ユニフォームの配布（※5日、ビジター側外野指定席を除く）など、さまざまな来場者プレゼントや企画が用意されている。
【写真】「色褪せないです」斎藤佑樹氏が投稿した「早実vs駒大苫小牧」OB戦の集合写真
5日は乃木坂46・梅澤美波（27）、6日はかつて東京六大学野球で活躍したことでも知られる元プロ野球選手・斎藤佑樹氏（37）、7日はNPBで唯一の400勝投手である金田正一さんの息子で俳優・実業家の金田賢一氏（64）が務める。同球場の公式インスタグラムでは、「3日間、神宮の歴史を彩ってくださった方々に始球式を務めていただきます」と紹介された。
同イベントではそのほか、国鉄スワローズの復刻ユニフォームの配布（※5日、ビジター側外野指定席を除く）など、さまざまな来場者プレゼントや企画が用意されている。