子供に優しすぎるサモエドの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で169万回再生を突破し、「母性愛だね」「なんて優しい世界」「反射神経凄い！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：よちよち歩きをする小さな男の子→転んでしまった結果、大型犬が駆け寄り…あまりにも尊い光景】

子守り上手な優しい相棒

TikTokアカウント「kohaku.118」の投稿主さんは、サモエドの『こはく』ちゃんの日常を紹介しています。

こはくちゃんは、とても子煩悩な性格のわんこなのだとか。一緒に暮らしている小さな男の子のことが大好きで、いつもそばで優しく見守っているそうです。遊んでいるときも自然と近くに寄り添い、まるで頼れるお兄ちゃんのような存在。

この日も男の子が元気いっぱいに動き回る様子を、静かに見守っていました。ところが突然、男の子がバランスを崩して転倒。すると、その瞬間、こはくちゃんの表情が一変したのだとか。

駆け寄る姿に家族も感動

男の子が転んだのを見るや否や、こはくちゃんはすぐさま駆け寄りました。そして顔の近くでクンクンと匂いを嗅ぎながら、「大丈夫？」と確認するように心配そうな様子を見せたそうです。

男の子が無事だと分かると、今度は家族の方を振り返り、「ワン！」とひと吠え。まるで「ちゃんと見ていなきゃダメでしょう！」と叱っているかのようだったとか。

その甲斐甲斐しく頼もしい姿からは、男の子を大切に思う気持ちがしっかり伝わってきます。優しさにあふれたこはくちゃんの行動に、思わずホッコリしてしまうワンシーンでした。

この投稿には、「ほっこり癒されました」「わんちゃんって本当に愛情深い」「ずーっと仲良し姉弟でいてね」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「kohaku.118」には、他にもこはくちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「kohaku.118」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。