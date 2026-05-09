夫婦の年金20万円「食費が以前より月2万円高くなった」60代男性の暮らし
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった兵庫県在住62歳男性のケースをご紹介します。
年齢・性別：62歳・男性
居住地：兵庫県
家族構成：本人、妻（60歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：280万円
現在の預貯金：1000万円
リスク資産：日本株80万円
ひと月当たりの現在の収入は、「世帯の年金額20万円、自分の労働収入3万円、妻の労働収入8万円」の合計31万円。
対して月の生活費は「食費、住居費、光熱費、通信費、日用品代、車関係費、医療費の合計12万円」ほどに抑えられているため、収支には一定のゆとりがある様子です。ただ特別な出費を含めると、実際に貯金へ回せるのは「月2万円程度」。「年金生活に入れば貯金が減るとは思っていたが、予想以上に思いがけない出費がかさんでいる」とあります。
一方で、きついと感じる支出として挙げたのは、「食費」。様々な物の値段が上がり、「以前よりも月2万円ほど多くかかるようになった」と実感しているそう。
税金や社会保険料についても、「高いと思う。消費税が10％になってから特に高くなった」と感じていると言います。
物価高（インフレ）の影響については、「生活が楽ではないので、物価が高くなってきていると体感している」と投稿者。
生活費が足りない月は「貯金を下ろして対処」するしかないため、やはり年金だけに頼るのではなく「現役時代に蓄えておくことがとても大切」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：nisss
年齢・性別：62歳・男性
居住地：兵庫県
家族構成：本人、妻（60歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：280万円
現在の預貯金：1000万円
リスク資産：日本株80万円
貯金は月2万円程度年金生活で貯金ができているか、の問いに「できなくはないが、意識しないと難しい」と回答したnisssさん。
ひと月当たりの現在の収入は、「世帯の年金額20万円、自分の労働収入3万円、妻の労働収入8万円」の合計31万円。
対して月の生活費は「食費、住居費、光熱費、通信費、日用品代、車関係費、医療費の合計12万円」ほどに抑えられているため、収支には一定のゆとりがある様子です。ただ特別な出費を含めると、実際に貯金へ回せるのは「月2万円程度」。「年金生活に入れば貯金が減るとは思っていたが、予想以上に思いがけない出費がかさんでいる」とあります。
きついと感じる支出は食費現役引退後は付き合いが減り、「外食費や衣類代」には思ったほどお金がかかっていないとのこと。
一方で、きついと感じる支出として挙げたのは、「食費」。様々な物の値段が上がり、「以前よりも月2万円ほど多くかかるようになった」と実感しているそう。
税金や社会保険料についても、「高いと思う。消費税が10％になってから特に高くなった」と感じていると言います。
現役時代に蓄えておくことがとても大切普段の暮らしについて伺うと、「買い物は安いスーパーで割引品を買ったりしている。車も最低限のものだけ残して売却した」と回答。
物価高（インフレ）の影響については、「生活が楽ではないので、物価が高くなってきていると体感している」と投稿者。
生活費が足りない月は「貯金を下ろして対処」するしかないため、やはり年金だけに頼るのではなく「現役時代に蓄えておくことがとても大切」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)