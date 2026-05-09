All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、60代男性のケースを見ていきます。

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All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった兵庫県在住62歳男性のケースをご紹介します。

投稿者プロフィール

ペンネーム：nisss
年齢・性別：62歳・男性
居住地：兵庫県
家族構成：本人、妻（60歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：280万円
現在の預貯金：1000万円
リスク資産：日本株80万円

貯金は月2万円程度

年金生活で貯金ができているか、の問いに「できなくはないが、意識しないと難しい」と回答したnisssさん。

ひと月当たりの現在の収入は、「世帯の年金額20万円、自分の労働収入3万円、妻の労働収入8万円」の合計31万円。

対して月の生活費は「食費、住居費、光熱費、通信費、日用品代、車関係費、医療費の合計12万円」ほどに抑えられているため、収支には一定のゆとりがある様子です。ただ特別な出費を含めると、実際に貯金へ回せるのは「月2万円程度」。「年金生活に入れば貯金が減るとは思っていたが、予想以上に思いがけない出費がかさんでいる」とあります。

きついと感じる支出は食費

現役引退後は付き合いが減り、「外食費や衣類代」には思ったほどお金がかかっていないとのこと。

一方で、きついと感じる支出として挙げたのは、「食費」。様々な物の値段が上がり、「以前よりも月2万円ほど多くかかるようになった」と実感しているそう。

税金や社会保険料についても、「高いと思う。消費税が10％になってから特に高くなった」と感じていると言います。

現役時代に蓄えておくことがとても大切

普段の暮らしについて伺うと、「買い物は安いスーパーで割引品を買ったりしている。車も最低限のものだけ残して売却した」と回答。

物価高（インフレ）の影響については、「生活が楽ではないので、物価が高くなってきていると体感している」と投稿者。

生活費が足りない月は「貯金を下ろして対処」するしかないため、やはり年金だけに頼るのではなく「現役時代に蓄えておくことがとても大切」と語られていました。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)