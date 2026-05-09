Round2 FUJI GT500リザルト

ゴールデンウィーク中の開催となったスーパーGT第2戦富士は、2日間で約8万3600人が来場。GT500クラスでは、開幕戦優勝の36号車が40kgのウエイトハンデを跳ね返して連覇を飾った。

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GT300クラス優勝は56号車。今回から31号車に搭乗の元F1ドライバー、アレキサンダー・ブルツの息子チャーリーが3位表彰台。61号車はスバル6気筒エンジン投入2戦目でポール獲得も、タイヤのトラブルで後退。6位の32号車には、元F1ドライバー小林可夢偉選手が代役参戦した。



田中秀宣

順位/No./マシン/ドライバー

1位/#36/トヨタGRスープラ/坪井翔,山下健太

2位/#14/トヨタGRスープラ/福住仁嶺,大嶋和也

3位/#23/日産フェアレディZ/千代勝正,高星明誠

4位/#39/トヨタGRスープラ/関口雄飛,サッシャ・フェネストラズ

5位/#16/ホンダ・プレリュード/野尻智紀,佐藤蓮

6位/#24/日産フェアレディZ/名取鉄平,三宅 淳詞

7位/#12/日産フェアレディZ/平峰一貴,ベルトラン・バゲット

8位/#100/ホンダ・プレリュード/山本尚貴,牧野任祐

9位/#17/ホンダ・プレリュード/塚越広大,野村勇斗

10位/#19/トヨタGRスープラ/国本雄資,阪口晴南

11位/#8/ホンダ・プレリュード/太田格之進,大津弘樹

12位/#64/ホンダ・プレリュード/大草りき,イゴール・オオムラ・フラガ

13位/#38/トヨタGRスープラ/大湯都史樹,小林利徠斗

-位/#37/トヨタGRスープラ/笹原右京,ジュリアーノ・アレジ

Round2 FUJI GT300リザルト

順位/No./マシン/ドライバー

1位/#56/日産GT-RニスモGT3/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ,木村偉織

2位/#65/メルセデスAMG GT3/蒲生尚弥,菅波冬悟,黒澤治樹

3位/#31/レクサスLC500h/小高一斗,小山美姫,チャーリー・ブルツ

4位/#666/ポルシェ911GT3/スヴェン・ミューラー,藤波清斗

5位/#2/トヨタGR86/堤優威,卜部和久

6位/#32メルセデスAMG GT3/石浦宏明,小林可夢偉

7位/#777/アストン マーティン・ヴァンテージGT3/藤井誠暢,チャーリー・ファグ

8位/#4/メルセデスAMG GT3/谷口信輝,片岡龍也

9位/#52/トヨタGRスープラ/吉田広樹,野中誠太

10位/#96/レクサスRC F/新田守男,高木真一

11位/#7/フェラーリ296GT3/ザック・オサリバン,梅垣清,伊東黎明

12位/#87/ランボルギーニ・ウラカンGT3/元嶋 佑弥,松浦孝亮,川合孝汰

13位/#62/日産GT-RニスモGT3/平木湧也,平木玲次

14位/#11/日産フェアレディZ/富田竜一郎,大木一輝

15位/#48/日産GT-RニスモGT3/井田太陽,ジェームス・プル,藤原大暉

16位/#60/レクサスLC500/吉本大樹,河野駿佑

17位/#25/トヨタGRスープラ/松井孝允,洞地遼大

18位/#20/レクサスRC F GT3/平中克幸,清水英志郎

19位/#360/日産GT-RニスモGT3/荒川麟,金丸ユウ,田中篤

20位/#22/メルセデスAMG GT3/加納政樹,城内政樹,庄司雄磨

21位/#30/トヨタGR86/平良響,織戸学

22位/#9/BMW M4 GT3/冨林勇佑,藤原優汰,久保凜太郎

23位/#6/フェラーリ296GT3/片山義章,ニクラス・クルッテン

24位/#88/ランボルギーニ・ウラカンTt3/小暮卓史,ダニール・クビアト,坂口夏月

25位/#5/トヨタGR86/塩津佑介,荒尾創大

26位/#26/レクサスRC F GT3/安田裕信,リ・ジョンウ

27位/#61/スバルBRZ/井口卓人,山内英輝

28位/#18/メルセデスAMG GT3/小林崇志,新原光太郎

-位/#45/フェラーリ296GT3/ケイ・コッツォリーノ,篠原拓朗



田中秀宣