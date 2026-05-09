開催：2026.5.9

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 1 - 7 [カブス]

MLBの試合が9日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとカブスが対戦した。

レンジャーズの先発投手はクマール・ロッカー、対するカブスの先発投手はベン・ブラウンで試合は開始した。

1回表、4番 イアン・ハップ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 TEX 0-1 CHC

4回表、5番 鈴木誠也 8球目を打ってセンターへのツーランホームランでカブス得点 TEX 0-3 CHC

5回裏、8番 ジャスティン・フォスキュー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 1-3 CHC

6回表、8番 ピート・クローアームストロング 5球目を打ってタイムリーツーベースヒットでカブス得点 TEX 1-4 CHC

7回表、6番 マイケル・ブッシュ 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 TEX 1-7 CHC

試合は1対7でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのハビエル・アサドで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はレンジャーズのクマール・ロッカーで、ここまで1勝4敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で3打数、1安打（1HR）、2打点、打率は.304となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-09 12:02:18 更新