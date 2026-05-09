2026年5月9日（土） MLB レンジャーズ vs カブス 試合結果
開催：2026.5.9
会場：グローブライフ・フィールド
結果：[レンジャーズ] 1 - 7 [カブス]
MLBの試合が9日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとカブスが対戦した。
レンジャーズの先発投手はクマール・ロッカー、対するカブスの先発投手はベン・ブラウンで試合は開始した。
1回表、4番 イアン・ハップ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 TEX 0-1 CHC
4回表、5番 鈴木誠也 8球目を打ってセンターへのツーランホームランでカブス得点 TEX 0-3 CHC
5回裏、8番 ジャスティン・フォスキュー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 1-3 CHC
6回表、8番 ピート・クローアームストロング 5球目を打ってタイムリーツーベースヒットでカブス得点 TEX 1-4 CHC
7回表、6番 マイケル・ブッシュ 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 TEX 1-7 CHC
試合は1対7でカブスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はカブスのハビエル・アサドで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はレンジャーズのクマール・ロッカーで、ここまで1勝4敗0S。
なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で3打数、1安打（1HR）、2打点、打率は.304となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-09 12:02:18 更新