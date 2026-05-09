アニヴェルセルカフェ 表参道で抹茶尽くし♡和モダンスイーツが登場

「アニヴェルセルカフェ 表参道」では、2026年5月13日(水)から7月7日(火)までの期間限定で「THE 抹茶 Sweets Collection」を開催。宇治抹茶の深い旨味と鮮やかな彩りを堪能できる、“和モダン”がテーマのスイーツコレクションです。華やかなパフェや濃厚な抹茶ケーキ、限定ドリンク、予約制アフタヌーンティーまで、抹茶の魅力を贅沢に味わえるラインナップが勢ぞろい♡表参道の新緑とともに、上質なカフェタイムを楽しめます。

和モダンな限定スイーツ

今回のフェアでは、見た目の美しさと抹茶の濃厚な味わいを両立した限定デザートが登場します。

「ローブ・ド・マリエ パルフェ ～“Kimono” Celebration～」は2,800円（税込）。アニヴェルセルの人気“花嫁パフェ”を和装スタイルにアレンジした一品です。

濃厚な抹茶マスカルポーネクリームを幾重にも重ね、宇治抹茶アイスやわらび餅、かのこ豆を贅沢に使用。別添えの抹茶蜜をかけることで、さらに深い抹茶の余韻が広がります。

また、「抹茶ブリュレ・ミルフィーユパンケーキ（宇治抹茶100%グリーンティーセット）」は3,500円（税込）の予約限定メニュー。

何層にも重ねたミルフィーユパンケーキを目の前でキャラメリゼする演出も魅力です。宇治抹茶100％グリーンティーとのペアリングで、抹茶本来の旨味を存分に楽しめます。

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抹茶ケーキ＆限定ドリンク

ケーキメニューは2種類を展開。

「抹茶オペラ」は1,100円（税込）、テイクアウトは1,000円（税込）。抹茶生地やガナッシュ、バタークリームを9層に重ねた重厚感ある味わいで、玄米とフィアンティーヌの香ばしさがアクセントになっています。

「お茶丸」は880円（税込）、テイクアウトは800円（税込）。宇治抹茶の求肥で包み込んだ丸いフォルムが可愛らしく、中には濃厚な抹茶蜜と黒糖クランブルが入っています。

ドリンクは全3種をラインナップ。

「宇治抹茶100%グリーンティー」1,500円（税込）は、一番茶のみを使用した清涼感ある味わい。

「宇治抹茶ラテ」1,210円（税込）は、抹茶の香りとミルクのまろやかさが絶妙に調和した一杯です。

「宇治抹茶ロイヤルミルクティー」1,210円（税込）は、宇治抹茶と紅茶を合わせた華やかな香りが魅力♡和と洋が融合した上品な味わいを楽しめます。

予約限定アフタヌーンティー

予約限定の「THE 抹茶 Afternoon Tea」は6,900円（税込）。抹茶ガトーショコラや抹茶チョコムース、抹茶わらび餅、クリーム抹茶あんみつなど、和洋の抹茶スイーツをバランスよく楽しめます。

さらに、サクサク最中に餡とバターを自分で挟む体験型メニューや、「スモークサーモンのタルタル 抹茶クリームチーズ」など和テイストのセイボリーも充実。

静岡産の深蒸し煎茶やまろみ焙じ茶を含む全19種のフリーフロードリンク付きで、贅沢なひとときを過ごせます。

また、「THE 抹茶 Afternoon Tea（推し活ドリンク1杯付き）」は7,400円（税込）。紫、青、ピンク、赤、黄、緑の全6色から選べる推し活ドリンク付きで、記念日や推し活女子会にもぴったりです♪

まとめ

「THE 抹茶 Sweets Collection」は、宇治抹茶の奥深い味わいと和モダンな世界観を存分に楽しめる期間限定フェア♡

華やかなスイーツから本格的な抹茶ドリンク、特別感あふれるアフタヌーンティーまで、抹茶好きにはたまらない内容になっています。

新緑が美しい表参道で、日本の伝統美と現代感覚が融合した優雅なカフェタイムをぜひ体験してみてください♪