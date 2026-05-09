ABCテレビの大仁田美咲アナウンサーが、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）のロケで絶品グルメを求め、鳥取県米子市へ。米子市を訪れたら、地元民のソウルフード・牛骨ラーメンは外せない。

【TVer】鳥取県米子市出身の有名牛骨ラーメンを大仁田美咲アナも実食！ 食リポ中、新たな名言が爆誕……!?

大仁田アナが訪れたのは、1946年創業のラーメン店・満洲味（ますみ）。牛骨ラーメン発祥の店として知られ、多くの人に愛され続けている。

大仁田アナは、牛骨ラーメンのスープから味わうことに。牛の骨から出汁をとった醤油味のスープは、「結構こってりしてパンチが強いのかなと思ったんですけど、上品！」とのこと。

スープとよく絡む、モチモチのストレート麺も絶品だ。大仁田アナは、「おいしい……香りがすごい！ サラッとしているのにコクがあって、フワ～ッと旨味が広がる。牛出汁って感じ！」とコメントし、夢中でラーメンを啜った。

なお、大仁田アナの米子ロケVTRは、5月2日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。同放送回でほかにも大仁田アナは、実は米子市が生産量日本一であるどら焼きや、芸術品のように美しいサバのしゃぶしゃぶを味わった。

【TVer】日本酒大好き大仁田美咲アナ、鳥取県米子市でも地酒をグビグビ！ 絶品サバのしゃぶしゃぶと一緒に味わい、独特な食リポを披露