俳優・桜井日奈子が演じる、エリート建築士の夫と5歳の息子を持ちながら不倫を続ける“シタ妻”が、愛人と温泉旅行へ。露天風呂で美しい肩をあらわにしながら、夫を嘲笑う非道な場面があった。

【映像】桜井日奈子 入浴シーンで美肩披露

5月8日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）の第3話が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移で「余命約3ヶ月」の宣告を受け、必死に病魔と闘っていた。

そんな中でも仕事を続け、会社でトラブル対応に奔走する葵に、妻の美月（桜井日奈子）から電話が。投薬治療のための入院を週末に控える葵に対し、美月は「同僚の送別旅行なの忘れてて。その子、今度海外に行っちゃうの」と、参加したい気持ちを打ち明ける。「急で申し訳ないんだけど、蓮のこと（葵の妹の）楓ちゃんに頼めないかな？」という提案を、葵は受け入れたのだった。

しかしその時、美月は仕事先のカフェのバックヤードで、愛人の砂山ケンジ（高橋光臣）に抱きつき、「旅行すっごく楽しみ」と不倫旅行の計画を立てていた。ケンジから保険金が手に入るまでは不信感を持たれないよう釘を刺されるも、美月は「大丈夫。葵くんは真面目で、誠実で、平和主義な優等生だから」と、夫の底抜けの優しさを嘲笑うのだった。

そして迎えた週末、葵が病室で副作用に苦しみ嘔吐する中、美月はケンジと露天風呂を満喫していた。美しい肩をのぞかせた美月は、「温泉なんて久々。うれしい！」と満面の笑みを浮かべて自撮りを楽しむ。「社長夫人になったら、海外でもどこでも連れてってやるよ」というケンジの言葉に、美月は「ありがとう、ケンちゃん。すっごく楽しい！」と歓喜の声を上げていた。

国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化した同作『余命3ヶ月のサレ夫』。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り絶望しながらも、愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く、禁断のリベンジ・ラブサスペンスだ。