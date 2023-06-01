『メンズノンノ』モデルオーディション募集開始 中川大輔＆豊田裕大ら応援コメント【コメント全文】
メンズファッション誌『MEN’S NON-NO（以下、メンズノンノ）』6月号（集英社）の発売日であるきょう9日に「第41回メンズノンノモデルオーディション」の募集が始まった。それに先立って、専属モデルからのコメントが寄せられた。
【写真】エールを送る先輩・中川大輔＆豊田裕大ら
同オーディションは、1986年の創刊以来、毎年行われている新たな専属モデルを発掘するオーディション。田辺誠一（第2回）、谷原章介（第7回）、坂口健太郎（第25回）、成田凌（第28回）、宮沢氷魚（第30回）ら、現在第一線で活躍する俳優が、同オーディションをきっかけにキャリアをスタートさせている
第36回（2021年）からは、編集部による選考に加え、公式ウェブサイト「MEN’S NON-NO WEB（以下、メンズノンノウェブ）」上での読者参加型の人気投票も実施。投票期間中、候補者は自作の動画やインスタライブなどで読者にアピール。時代に即した形で多くの方に愛されるスターの輩出を目指す。
メンズノンノウェブのオーディション特設ページメインビジュアルには、創刊40周年を記念し、俳優としても活躍の幅を広げるメンズノンノモデル6人を起用。中川大輔、鈴木仁、豊田裕大、水沢林太郎、野村康太、高橋大翔（※高＝はしごだか）が登場する。順次公開予定のWEBオリジナルインタビューには、6人のオーディションを受けた当時の思い出や、応募者へのエールが収録されている。
創刊40周年となる今年は、同誌と関係性が深く、同じく50周年のアニバーサリーイヤーを迎えるセレクトショップ「BEAMS」とタッグ。特別賞として「BEAMSアワード」を設ける。
【コメント全文】
■中川大輔
10年前、メンズノンノモデルOBであり、大学の先輩でもある高橋義明（※高＝はしごだか）さんに憧れて応募したこのオーディション。僕自身もそうでしたし、挑戦する過程で得られること、成長できることは必ずあると思います。少しでも興味があるという方は、ぜひ応募してみてください！
■鈴木仁
メンズノンノは自分にとって“ホーム”と呼べる場所。応募する皆さんに憧れの人はそれぞれいらっしゃると思うんですが、その人になろうとするのではなく、自分の色を大切にしてほしいです。型にはまってしまうのはもったいないので、自分の個性を信じて、前向きにアピールしてみてください。応援しています！
■豊田裕大
メンズノンノは、専属モデルもスタッフの皆さんも含めて、ハッピーな方が多い現場です。40周年を迎えたメンズノンノを、これから一緒に盛り上げていける方を待っています。挑戦する皆さんには、とにかく悔いのないように取り組んでほしいです。気負いすぎなくて大丈夫、自分のペースで楽しんでください！
■水沢林太郎
メンズノンノオーディションを受けた当時は16歳でしたが、受からなくても後悔のないように挑戦しようと思っていたことを覚えています。今年もこうしてメンズノンノに新しい仲間が増えることを、うれしく思います。応募されるみなさんには、不安や期待、憧れなど、すべてを抱えて挑戦していただきたいです。現場で会える日を楽しみにしています。
■野村康太
誌面で活躍されている先輩方のカッコよさに惹かれたことと、「自分もおしゃれになりたい！」と思ったことがメンズノンノモデルオーディションを受けたきっかけでした。このオーディションを受けるだけでも、いろいろな視野が広がるはず。モデル、芸能界に少しでも興味があったらぜひ応募してみてほしいです！
■高橋大翔
僕は3年前、2回目の挑戦でオーディションに合格しました。1回目の時よりも自然体の自分で臨めたのがよかったのかなと思います。今では、メンズノンノは自分の得意なことや個性を発信できる場所に。挑戦される方にも、取り繕わず、ありのままの自分で挑戦してみてほしいです！ 一緒にお仕事できることを楽しみにしています。
【写真】エールを送る先輩・中川大輔＆豊田裕大ら
同オーディションは、1986年の創刊以来、毎年行われている新たな専属モデルを発掘するオーディション。田辺誠一（第2回）、谷原章介（第7回）、坂口健太郎（第25回）、成田凌（第28回）、宮沢氷魚（第30回）ら、現在第一線で活躍する俳優が、同オーディションをきっかけにキャリアをスタートさせている
メンズノンノウェブのオーディション特設ページメインビジュアルには、創刊40周年を記念し、俳優としても活躍の幅を広げるメンズノンノモデル6人を起用。中川大輔、鈴木仁、豊田裕大、水沢林太郎、野村康太、高橋大翔（※高＝はしごだか）が登場する。順次公開予定のWEBオリジナルインタビューには、6人のオーディションを受けた当時の思い出や、応募者へのエールが収録されている。
創刊40周年となる今年は、同誌と関係性が深く、同じく50周年のアニバーサリーイヤーを迎えるセレクトショップ「BEAMS」とタッグ。特別賞として「BEAMSアワード」を設ける。
【コメント全文】
■中川大輔
10年前、メンズノンノモデルOBであり、大学の先輩でもある高橋義明（※高＝はしごだか）さんに憧れて応募したこのオーディション。僕自身もそうでしたし、挑戦する過程で得られること、成長できることは必ずあると思います。少しでも興味があるという方は、ぜひ応募してみてください！
■鈴木仁
メンズノンノは自分にとって“ホーム”と呼べる場所。応募する皆さんに憧れの人はそれぞれいらっしゃると思うんですが、その人になろうとするのではなく、自分の色を大切にしてほしいです。型にはまってしまうのはもったいないので、自分の個性を信じて、前向きにアピールしてみてください。応援しています！
■豊田裕大
メンズノンノは、専属モデルもスタッフの皆さんも含めて、ハッピーな方が多い現場です。40周年を迎えたメンズノンノを、これから一緒に盛り上げていける方を待っています。挑戦する皆さんには、とにかく悔いのないように取り組んでほしいです。気負いすぎなくて大丈夫、自分のペースで楽しんでください！
■水沢林太郎
メンズノンノオーディションを受けた当時は16歳でしたが、受からなくても後悔のないように挑戦しようと思っていたことを覚えています。今年もこうしてメンズノンノに新しい仲間が増えることを、うれしく思います。応募されるみなさんには、不安や期待、憧れなど、すべてを抱えて挑戦していただきたいです。現場で会える日を楽しみにしています。
■野村康太
誌面で活躍されている先輩方のカッコよさに惹かれたことと、「自分もおしゃれになりたい！」と思ったことがメンズノンノモデルオーディションを受けたきっかけでした。このオーディションを受けるだけでも、いろいろな視野が広がるはず。モデル、芸能界に少しでも興味があったらぜひ応募してみてほしいです！
■高橋大翔
僕は3年前、2回目の挑戦でオーディションに合格しました。1回目の時よりも自然体の自分で臨めたのがよかったのかなと思います。今では、メンズノンノは自分の得意なことや個性を発信できる場所に。挑戦される方にも、取り繕わず、ありのままの自分で挑戦してみてほしいです！ 一緒にお仕事できることを楽しみにしています。