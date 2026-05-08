《再入荷》今度こそポチるーーーッッ！！【3COINS】すっきり片付く♡「マグネット収納」

さまざまなインテリアグッズや収納グッズも揃っている【3COINS（スリーコインズ）】。今回、FTN編集部が注目したのは、こまごまとした日用品を浮かせてすっきり収納できる「マグネット付き収納」です。公式オンラインストアで「再入荷」表示があり（2026年4月18日時点）、人気のほどがうかがえる収納グッズをピックアップ。キッチン、浴室、デスク周りなどで、小物がごちゃつく、掃除が面倒……と、悩んでいる人は見逃さないようチェックしてみてください。

おしゃれで便利！ キッチンがすっきり片付く

シンプルなデザインで使いやすそうな、「マグネット付きスパイスラック」。マグネット付きなので、冷凍庫の側面やドアを収納スペースとして活用できます。奥行きが9cmあるため、小さなスパイスボトルはもちろんキャニスター等の広口ボトルも置けそうなところがポイント。耐荷重は1.5kg。頻繁に使う調味料などを置いておくと、サッと取れてすぐにしまえるためキッチンがすっきり片付きそうです。価格は、\880（税込）。キッチンがごちゃごちゃしている……と悩んでいる人は試してみる価値ありです。

ボトルのまま浮かせておける

醤油やみりんといった液状の調味料を浮かせて収納できる「マグネット液体ボトル」も、キッチンの整理整頓におすすめ。背面に直接マグネットがついているので、ボトルのまま浮かせる収納が可能に。パーツを分解して洗えるため、清潔を保てるところもグッド。広めの注ぎ口により、洗いやすく、詰め替えもしやすいという気のきいたデザインです。チャコールグレー、グレーの2色展開で、33%オフの\220（税込・セール価格）。

もっと早く欲しかった！ 浴室ですぐに使える浮かせる収納

浴室で、シャンプーやボディーソープ類を浮かせる収納にしたいけれど、専用ボトルに詰め替えるのは面倒……。そんな人には、「マグネットディスペンサーラック」をリコメンド。マグネット付きのラックで、浴室の壁等に貼ってボトル類を置くだけでOK。今使っているものはそのままで、浮かせる収納ができます。床掃除の際に毎回ボトルをよけて磨いていた人は、その小さなストレスから解放されるはず。チャコールグレー、ブルー、ホワイトの3色展開。こちらも、40%オフで\330（税込・セール価格）なので、チェックしてみてください。

デスク周りのケーブルごちゃごちゃ問題をスッキリ解消

デスク周りのケーブル類をすっきりさせたい人は、「マグネットケーブルバンド」をチェック。デスクの脚等に粘着式の固定パーツを貼り付け、ケーブルを束ねる為のバンドとその固定パーツがマグネットで付け外しできる仕組みです。束ねるケーブルは、長さや太さを問わず使えそうなところも嬉しいポイント。ホワイトとブラックの2色展開なので、インテリアのテイストに合わせて選んでみて。価格は、\330（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A