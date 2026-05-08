Conton Candyが人気占い師にガチ相談！「魂は売るな」という“衝撃の助言”に3人は

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ステージでは見られない、アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネル『OFF TAKE』（読み：オフテイク）の第3弾「【占い】将来相談に行ったら“お金で動くな”と警告された｜Conton Candy」が公開された。

■アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネル『OFF TAKE』の第3弾

今回は「ファジーネーブル」「ロングスカートは靡いて」などのヒット曲で注目を集め、活動の幅を広げている3ピースロックバンド、Conton Candyが登場。

メジャーデビュー後初となるフルアルバム『すっぴん』のリリースを5月20日に控えた3人が人気占い師のもとを訪れ、メンバー同士の相性からバンドの未来、さらには結婚時期をガチ相談。人気占い師の放った「魂は売るな」という“衝撃の助言”に3人はステージ上では見せない表情を垣間見せる。

プライベートでも多くの時間を共有する彼女たちならではの息の合った掛け合いも必見だ。

■【画像】『OFF TAKE』のロゴ

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Conton Candy OFFICIAL SITE

https://contoncandy.fanpla.jp/