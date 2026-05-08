グラビアアイドルの本郷杏奈（34）が8日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。（40）と第2子女児との3ショットを公開した。

6日に第2子誕生を報告した本郷。「沢山のお祝いコメントありがとうございます。全部読ませていただいてます」と感謝の思いをつづった。

退院する際の親子3ショットなどを公開。「今回出産した産院が最高すぎて退院したくなかった...ホテルみたいに綺麗なお部屋で、エステもしていただけて、なによりご飯が美味しすぎた。前日に自分で好きなのを選べて3時のおやつもあって、幸せすぎる入院生活でした」と充実した入院生活を振り返った。

「そして、1人目の時が帝王切開で、帝王切開は立ち会いできない病院が多いけれど、今回は立ち会い可能だったので夫に立ち会いしてもらいました！」と報告。「2回目でもやっぱり怖くて、不安だったけど病院の先生方も優しくて、安心して出産できました」と続けた。

「最後の写真は帝王切開だから次の日の朝までご飯食べれなく、お腹空いていたのに、普通に目の前で食べる夫笑」とりんたろー。の様子も披露していた。