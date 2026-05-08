田中圭「この1年間なにしてた？」に回答 俳優辞めずに踏みとどまった理由
【モデルプレス＝2026/05/08】俳優の田中圭が5月8日、元放送作家・鈴木おさむ氏のYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます！！」に出演。「この1年間なにしてた？」に回答した。
【写真】田中圭が真剣な表情 鈴木おさむとのタッグ再始動舞台ビジュアル
約1年ぶりのメディア出演となった田中。1年間演技仕事もなかったといい「この1年間なにしてた？」という問いには「マジでその日暮らしです」「あまり何も考えてないですよ」と回答。「アニメとかよく観てました。家族が観てるやつを一緒に観てて、そのまま自分がハマって、先に自分が進めてくとか。めっちゃ観ましたね」と振り返った。
また、時間がある生活について「こんな言い方をするのが正しいか正しくないか、どう思われるか分からないですけど、結構良い時間でしたよ」といい、映画やドラマはあまり観ず「友達の舞台を観にいくとか、それくらい」と話していた。
さらに「挫けそうになったことはないの？」という質問には「めちゃめちゃありますよ」と答え、「ありとあらゆるものが不信にもなりますし、基本的には“なんだコイツら”っていうのはあります」とぶっちゃけた。
役者を辞めずに踏みとどまった理由については「結構あります」としたうえで、俳優歴27年で「自分を俳優として応援してくれるみなさんがいてくれる、待っててくれる。当然事務所もありますし、根本どうしてもお芝居は好きだから」と複数の事柄を並べ「さすがにやめるのもちょっと悔しい」と明かした。
田中は2025年4月23日「週刊文春」（文藝春秋）にて女優の永野芽郁との不倫交際、さらに同年5月7日の続報では永野とのLINE内容が報じられた。なお、双方の事務所は交際や不倫の事実、報じられたやり取りはないと否定している。
また田中は、2026年7月より、東京・仙台・名古屋・上田・大阪の5都市で上演される鈴木氏の書き下ろし最新作の舞台『母さん、ラブソングです。』に主演として出演することが決定。2011年の『芸人交換日記』から始まった鈴木氏と田中の“最強タッグ”による待望の企画シリーズ第4弾で、2021年の前作『もしも命が描けたら』以来、約5年ぶりの復活となる。（modelpress編集部）
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【写真】田中圭が真剣な表情 鈴木おさむとのタッグ再始動舞台ビジュアル
◆田中圭「この1年間なにしてた？」
約1年ぶりのメディア出演となった田中。1年間演技仕事もなかったといい「この1年間なにしてた？」という問いには「マジでその日暮らしです」「あまり何も考えてないですよ」と回答。「アニメとかよく観てました。家族が観てるやつを一緒に観てて、そのまま自分がハマって、先に自分が進めてくとか。めっちゃ観ましたね」と振り返った。
さらに「挫けそうになったことはないの？」という質問には「めちゃめちゃありますよ」と答え、「ありとあらゆるものが不信にもなりますし、基本的には“なんだコイツら”っていうのはあります」とぶっちゃけた。
◆田中圭、俳優辞めなかった理由
役者を辞めずに踏みとどまった理由については「結構あります」としたうえで、俳優歴27年で「自分を俳優として応援してくれるみなさんがいてくれる、待っててくれる。当然事務所もありますし、根本どうしてもお芝居は好きだから」と複数の事柄を並べ「さすがにやめるのもちょっと悔しい」と明かした。
◆田中圭、鈴木おさむとのタッグで舞台出演
田中は2025年4月23日「週刊文春」（文藝春秋）にて女優の永野芽郁との不倫交際、さらに同年5月7日の続報では永野とのLINE内容が報じられた。なお、双方の事務所は交際や不倫の事実、報じられたやり取りはないと否定している。
また田中は、2026年7月より、東京・仙台・名古屋・上田・大阪の5都市で上演される鈴木氏の書き下ろし最新作の舞台『母さん、ラブソングです。』に主演として出演することが決定。2011年の『芸人交換日記』から始まった鈴木氏と田中の“最強タッグ”による待望の企画シリーズ第4弾で、2021年の前作『もしも命が描けたら』以来、約5年ぶりの復活となる。（modelpress編集部）
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