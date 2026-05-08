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サントリーは、ウイスキー原酒をブレンドした梅酒「サントリー梅酒 山崎蒸溜所貯蔵梅酒ブレンド スーペリア」を11％オフの2,448円（税込）で販売しています。

山崎蒸溜所貯蔵梅酒ブレンド スーペリア [深さの秘密はウイスキー原酒。 上質な余韻の贅沢な梅酒。][サントリー 750ml 瓶 ギフト プレゼント] Suntory \2,448 （2026/05/07 17:33時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

ウイスキー樽由来の華やかな香りと、柔らかで芳醇な味わいの梅酒

↑サントリーの「サントリー梅酒 山崎蒸溜所貯蔵梅酒ブレンド スーペリア」

サントリー梅酒 山崎蒸溜所貯蔵梅酒ブレンド スーペリアは、山崎蒸溜所の樽でじっくり貯蔵させた梅酒をベースにした、深い味わいが楽しめる一品。

サントリーならではの洋酒技術を活かしたこだわりのブレンドで、山崎蒸溜所にてウイスキー古樽で貯蔵した特別な梅酒に、梅酒樽で後熟したグレーンウイスキーやブランデーなどを配合しています。これにより、ウイスキー樽由来の心地よい木香や、やわらかで芳醇な味わい、そしてウイスキー由来の長い余韻をもたらすとうたいます。

パッケージは、ウイスキーの樽感や複雑な味わいをイメージした高級感のあるデザインになっており、自分へのご褒美としてはもちろん、お酒好きの方へのプレゼントなどの贈り物にもぴったりです。

いつもの晩酌を、普段とは一味違う「贅沢な時間」に変えてみませんか？ 手の届きやすい2,000円台で購入できるこのタイミングに、ぜひチェックしてください！

サントリーの特別ブレンド梅酒が今なら2,448円！

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