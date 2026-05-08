β版初週売上1.2億円、在庫を即時現金化できるデジタルくじ！ マルハンユナイテッドパートナーズ「スマート福袋」

記事ポイント マルハンユナイテッドパートナーズが、余剰在庫を活用するオンラインくじシステム「スマート福袋」の正式提供を2026年4月より開始しました当選後に「配送」か「即時現金化（売却）」かを選べる仕組みで、β版初週の売上は1.2億円以上を記録していますWeb3.0技術「アニカナ（ANICANA）」を活用しながらも、日本円ベースで誰でも参加できる設計が特徴です マルハンユナイテッドパートナーズが、余剰在庫を活用するオンラインくじシステム「スマート福袋」の正式提供を2026年4月より開始しました当選後に「配送」か「即時現金化（売却）」かを選べる仕組みで、β版初週の売上は1.2億円以上を記録していますWeb3.0技術「アニカナ（ANICANA）」を活用しながらも、日本円ベースで誰でも参加できる設計が特徴です

眠っている在庫に新しい命が吹き込まれます。

マルハンユナイテッドパートナーズが、企業・自治体向けの次世代オンラインくじシステム「スマート福袋」の正式提供を2026年4月より始めました。

Web3.0技術を活用しながらも日本円で完結する設計で、導入のハードルを大きく下げています。

マルハンユナイテッドパートナーズ「スマート福袋」





提供開始：2026年4月（正式提供）提供元：株式会社マルハンユナイテッドパートナーズ（マルハン東日本カンパニー運営）導入対象：企業・自治体・店舗活用技術：Web3.0技術「アニカナ（ANICANA）」β版実績：初週売上1.2億円以上問い合わせ：mup-tokyo.co.jp（公式サイトに掲載されています）

「スマート福袋」は、企業や自治体が自社商品を組み合わせたオリジナルの福袋（ランダム型販売）をオンライン・オフライン両方で展開できるデジタルくじシステムです。

最大の特徴は、くじを引いた後にユーザーが「配送（受け取り）」か「売却（即時現金化）」かを自由に選べる点にあります。

不要な商品はその場で二次流通価格に基づいて売却でき、得た代金でそのまま次のくじに挑戦するというサイクルを、デジタルならではの体験として実現しています。

β版として先行公開されたサービスは初週で1.2億円以上の売上を記録し、「東京福袋」などの地域振興プロジェクトや国産高級車が当たる福袋（完売）、トレーディングカード福袋といった多様な業種での導入がすでに進んでいます。

スマート福袋の仕組み





くじで当選した商品は、債権化された商品引換請求券として扱われます。

ユーザーはその場で「自宅へ配送」か「売却（日本円で受取）」かを選択でき、売却代金をそのまま次回の挑戦に充てることも可能です。

なお、オフラインでスマート福袋を提供する場合は、現金化の選択はできません。

Web3.0技術「アニカナ（ANICANA）」を基盤としながら、価値の変換先を日本円ベースの法定通貨に設定しているため、ウォレット作成や暗号資産管理といった従来のWeb3.0サービス特有の参入障壁がありません。

ITリテラシーを問わず、幅広い層がそのまま楽しめる体験設計です。

導入事業者の3つのメリット

単体では売りにくかった商品も、人気商品と組み合わせたランダム型販売として展開することで注目度と回転率が上がります。

また、ユーザーが売却を選んだ場合は実物の配送が不要となり、梱包・発送業務のコストと工数を削減できます。

導入方法も大掛かりなシステム開発は不要で、専用の二次元コードを既存の自社ホームページ・ECサイト・LINE・メール配信、あるいは実店舗のポスターに貼るだけでオンラインくじを展開できます。

オフラインのイベントや店舗では自社端末で提供できるため、顧客はその場で決済登録なしにすぐ結果を確認できます。

適法性と安全性の仕組み

スマート福袋は、常に購入価格以上の価値を持つ商品を提供する設計のため、「賭博」には該当しません。

福袋の購入は商品との「取引」そのものであり、おまけ（景品）ではないため「景品表示法」の制限も受けない仕組みです。

即時現金化については、サービス提供者とは無関係な第三者が買い取る二次流通市場を構築することで、違法性のないクリーンな運用を実現しています。

運営面では、日本アニカナ業協会が策定したガイドラインを遵守し、各省庁OBが顧問を務める同協会の監視体制のもとで利用者保護を徹底しています。

今後の展開

今後は地域振興を目的としたプロジェクトの拡充に加え、飲食系・オフラインイベントへの順次展開を予定しています。

すでにオフラインでは「コンセプトカフェ」やマルハン子会社が運営するインバウンド向けライブショーでの提供実績があり、多様な業界での活用が広がっています。

Web3.0技術「アニカナ（ANICANA）」を活用しながらも日本円で完結する設計で、導入企業・自治体は大掛かりなシステム開発なしに余剰在庫を新たな販売体験へと変えられます。

β版初週1.2億円超の実績を引っ提げ正式提供を開始したマルハンユナイテッドパートナーズ「スマート福袋」の紹介でした。

よくある質問

Q. オフラインでスマート福袋を利用した場合、当選商品の即時売却はできますか。

A. オフライン提供の場合は現金化（即時売却）の選択はできません。

オンライン提供の場合のみ、二次流通価格に基づいた即時売却が可能です。

Q. スマート福袋の導入に専用システムの新規開発は必要ですか。

A. 専用の二次元コードを既存の自社ホームページ・ECサイト・LINE・メール配信・店舗のポスターに貼るだけで展開できます。

大掛かりなシステム開発やゼロからのサイト構築は不要です。

Q. スマート福袋は賭博や景品表示法の規制を受けますか。

A. 常に購入価格以上の価値の商品を提供する設計のため賭博には該当せず、福袋購入は商品との取引そのものであるため景品表示法の制限も受けません。

日本アニカナ業協会のガイドラインに基づく運営体制が整えられています。

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