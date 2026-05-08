2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターにて開催を予定している『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）が追加情報を発表した。

『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』

超豪華出演者第3弾発表

ゲストモデルに、大人気恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』チュンチョン編、卒業編2026に出演し、雑誌『Seventeen』専属モデルとしても活躍する葛西杏也菜、「ミスセブンティーン2025」に選出され、雑誌『Seventeen』専属モデルとして活躍する一方、ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日− Season1』では、ゴールデンプライム帯ドラマで初めてレギュラーを務め、現在放送中のSeason2にも出演している梶原叶渚、2021年に開催された「第1回広島美少女コンテスト」にてネクストジェネレーション特別賞を受賞し、梶原叶渚と同じく「ミスセブンティーン2025」に選出され、雑誌『Seventeen』専属モデルとして活躍している佐々木満音、元大相撲横綱の貴乃花光司氏と元フジテレビアナウンサーの河野景子の次女であり、女優として活躍する白河れいがTGC初出演を果たす。

そして、ゲストには、2024年4月にAKB48を卒業後、バラエティ番組では飾らないキャラクターが人気を博し、自身の動画チャンネルではセルフメイク動画が幅広い世代の女性からの支持を集め、コスメブランドのプロデュースやメイク本出版などマルチに活躍する柏木由紀、AKB48の第5期生として2008年にデビューし、2015年にNGT48へ移籍後は初代キャプテンを務めるなど活躍。2018年のグループ卒業後は舞台やドラマに多数出演し、2024年11月には第一子を出産、ママタレントとしても活動の幅を広げている北原里英、2022年に放送されたドラマ『六本木クラス』でデビュー後、TBS系日曜劇場『御上先生』や現在放送中のNHK 大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演中の夏生大湖の他、等身大のリアルさとそれぞれが自由な色を持つ5人組ボーイズグループでTGC新潟のメインアーティストとしても出演が決定しているWILD BLUEより、鈴陽向、山下幸輝の出演が決定した。

さらに、MCには、情報・バラエティ番組への出演をはじめ、映画、舞台とマルチに活躍するウエンツ瑛⼠、モデルや女優として活躍する一方、バラエティ番組や各種イベントで司会・MCも務め、『麻生専門学校グループ presents TGC 熊本 2024』以来、2度目のTGC出演となる影山優佳がタッグを組み、TGC新潟を盛り上げる。

メインアーティストにマルシィ・ONE OR EIGHTが決定

SNSの口コミから広がった失恋ソングが話題を集め、10代、20代を中心にハマるリスナーが続出！代表曲『ラブソング』のストリーミング再生は1億回を突破、デビューからわずか3年で日本武道館公演を実現し、2026年1月の横浜アリーナ2DAYS公演では2万人を超える観客が熱狂するなど、等身大のラブソングで共感を呼んでいる福岡発の3人組バンド・マルシィ、2024年8月にデビューし、“一か八か”の挑戦で世界に挑む日本発の8人組グローバルボーイズグループ。“BET ON YOURSELF”を掲げ、夢に賭ける姿を体現し、最新曲『TOKYO DRIFT』はTikTokでユーザー生成コンテンツが約10万件、再生2.7億回超を突破！米国で最も権威のあるラジオチャートのひとつ「Mediabase Top40」に5週連続チャート入り果たし、「DSTM」に続き日本人ボーイズグループ最多チャートイン記録を更新、1st LIVE TOURでは、日本・北米・中南米で全13公演を成功させるなど、グローバルに活躍中のONE OR EIGHTの出演が決定した。

今後の追加情報もお見逃しなく！

イベント概要

【 NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要 】

●日時

2026年7月18日（土） 開場12:30 開演14:00 終演19:00（予定）

●会場

朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（〒950-0078 新潟市中央区万代島6-1）

●チケット

【入場料】

指定席S：先行販売：13,500円（税込）、一般販売：14,000円（税込）、TGC CARD割引：2,500円OFF/ お土産袋・応援グッズ付

指定席A：先行販売：9,500円（税込）、一般販売：10,000円（税込）、TGC CARD割引：1,500円OFF / お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要となります。

【先行販売】2026年4月2日（木）10:00から順次販売開始

TGC CARD先⾏：2026年 4⽉11⽇（⼟）10:00〜2026年 5⽉22⽇（⾦）23:59 ※TGC CARD割引対象

TGC公式LINE先⾏（第⼀弾）：2026年 4⽉18⽇（⼟）10:00〜2026年 5⽉ 8⽇（⾦）23:59

dポイントクラブ会員先⾏：2026年 4⽉25⽇（⼟）10:00〜2026年 5⽉22⽇（⾦）23:59

TGC公式LINE先⾏（第⼆弾）：2026年 5⽉ 9⽇（⼟）10:00〜2026年 5⽉22⽇（⾦）23:59

プレイガイド先⾏：2026年 5⽉ 9⽇（⼟）10:00〜2026年 5⽉22⽇（⾦）23:59

※売切次第終了

【一般販売】2026年5月23日（土）10:00から販売開始

※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

ローソンチケット：https://faq.l-tike.com/

●ゲストモデル

青島心、嵐莉菜、有坂心花、安斉星来、稲垣姫菜、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、川床明日香、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、佐々木満音、白河れい、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、向井怜衣、ゆい小池（ゆいちゃみ）、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

●ゲスト

柏木由紀、北原里英、鈴陽向（WILD BLUE）、寺田心、とうあ、夏生大湖、増子敦貴（GENIC）、松本怜生、村重杏奈、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50音順

●メインアーティスト

Gyubin、マルシィ、WILD BLUE、ONE OR EIGHT 他 ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、影山優佳 ※50音順

●公式サイト

『 NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト