シャープは、「AQUOS sense10」（SH-M33）向けに「Android17 Developer Preview Program」の提供を開始した。

Android 17のアプリ開発者向けに先行公開される「Developer Preview Program」の、SIMフリー版「AQUOS sense10」（SH-M33）向けソフトウェアをダウンロードできるようになった。シャープのWebサイトから、「Android 17 Beta Program」の先行テストや開発、フィードバックに参加できる。

SIMフリー版「AQUOS sense10」（SH-M33）のユーザーは誰でも参加できる。ダウンロードできるのは開発向けのソフトウェア。日常的な使用を目的としておらず、機能は期待通り動作しない場合がある。なお、ベータ版ソフトウェアの利用中はおサイフケータイを使用できない。

テスト後は再起動でロールバック可能

ベータ版ソフトウェアに端末を書き換えた後、端末を再起動すると書き換え前のソフトウェアに戻る。正規のソフトウェアに書き戻すと、従来通り正規のソフトウェアでの個人コンテンツを使用できる。

フィードバックはシャープへ

Android 17 Beta Programに関する問い合わせは、必ず専用Webサイトの「Send Feedback」でシャープへ送信するよう案内している。既知の不具合は専用Webサイトの「Known Issues」欄で確認できる。