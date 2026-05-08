日本ソフトテニス連盟は8日、32年ぶりの日本開催となるアジア大会愛知・名古屋（9月19日〜10月4日）の日本代表内定選手男女各10人を発表した。

すでに、男子は前回の中国・杭州大会（23年）で日本人史上初の3冠を達成した上松俊貴（27、NTT西日本）、女子は宮前希帆（20、ワタキューセイモア） が代表に内定していて全員が出そろった。

ソフトテニスは日本発祥のスポーツで、硬式テニスと違いゴムボールを使用するため回転がかかりやすく、高度なボールコントロールが求められる。

前回大会で日本は男子シングルス、混合ダブルス、男子国別対抗、女子国別対抗の金メダル4個を含む合計6個のメダルを獲得した。登壇した高井志保強化委員長は今回の代表メンバーを最強の布陣と称し、「今大会の目標は、前回届かなかった全種目での金メダル獲得。特に2枠のエントリーがあるシングルスとミックスダブルスは、決勝戦を日本選手同士で戦い金、銀メダルを独占すること」と意気込んだ。

【日本代表内定選手】

■男子

上松俊貴（NTT西日本）

内本隆文（NTT西日本）

黒坂卓矢（日本体育大学）

広岡宙（NTT西日本）

丸山海斗（one team）

■女子

宮前希帆（ワタキューセイモア）

岩倉彩佳（どんぐり北広島）

天間麗奈（日本体育大学）

中谷さくら（明治大学）

前田梨緒（明治大学）

【日程】会場：名古屋市東山公園テニスセンター

9月18日（金）〜23日（水・祝）



※写真は前回大会 日本団体金メダル獲得（中国・杭州大会 23年）

