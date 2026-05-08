アカデミー賞俳優、フジテレビ番組に出演 今回の来日で唯一のバラエティ収録… 出演者ド緊張、涙も「今までにない」
フジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）が7日放送され、アカデミー賞俳優が今回の来日で唯一というバラエティ番組に出演した。
【2ショット】これは興奮もの…！初来日となった“伝説のコンビ”、メリル＆アン
登場したのはアカデミー賞俳優のメリル・ストリープとアン・ハサウェイ。指原莉乃は登場前からカミカミになり、緊張した様子を見せた。
2人が登場すると、「メリルに会えるのがうれしくて」と話していたアンミカは感極まった様子を見せていた。
2人は、映画『プラダを着た悪魔2』（1日公開）に出演している。プロモーションのため、来日し、番組のテロップでは「バラエティ収録はトークィーンズだけ」と表示されていた。
【2ショット】これは興奮もの…！初来日となった“伝説のコンビ”、メリル＆アン
登場したのはアカデミー賞俳優のメリル・ストリープとアン・ハサウェイ。指原莉乃は登場前からカミカミになり、緊張した様子を見せた。
2人が登場すると、「メリルに会えるのがうれしくて」と話していたアンミカは感極まった様子を見せていた。
2人は、映画『プラダを着た悪魔2』（1日公開）に出演している。プロモーションのため、来日し、番組のテロップでは「バラエティ収録はトークィーンズだけ」と表示されていた。