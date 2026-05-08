X JAPANのYOSHIKIが、米国のエンターテインメント業界を支える歴史ある慈善団体「Entertainment Community Fund」から、同団体の最高栄誉となる「Medal of Honor」を受賞することが発表された。

「Entertainment Community Fund Medal of Honor」は、芸術・エンターテインメント界に多大な貢献を果たした人物に贈られる、同団体の最高栄誉。1910年に創設された116年の歴史を誇る名誉ある賞で、過去にはオードリー・ヘプバーン、ロバート・デ・ニーロ、デンゼル・ワシントン、ロバート・レッドフォードなど、世界のエンターテインメント界を代表する著名人が受賞している。

YOSHIKIは、日本人アーティストとして初となり歴史的な受賞を果たした。授賞式は、現地時間6月1日に米ニューヨークで開催され、YOSHIKI本人も出席し、パフォーマンスを披露する予定。

YOSHIKIは今回の受賞について「このような栄誉ある賞を受賞できることを、心より光栄に思います」と喜びを口にした。「音楽には、人々をいやし、結びつけ、そして勇気づける力があります。私は自身の財団を通じて、困難に直面している方々、特にアーティストやエンターテインメント業界で働く方々を支援することの大切さを信じて活動してきました。この賞は、私を支えてくださったすべての皆さま、そして文化やジャンルの垣根を越えようと挑戦するすべてのアーティストにささげたいと思います」とコメントを寄せた

Entertainment Community Fund理事会会長のアネット・ベニングは、YOSHIKIの受賞について「エンターテインメント業界への多大な貢献に、心より感謝しています。YOSHIKIは、まさに時代を築いてきた存在です」とした。

他受賞者は今年は、HBO Original「The Gilded Age」のキャストやトニー賞受賞プロデューサーのダリル・ロスら、米エンターテインメント界で活躍する受賞者とともに表彰される。