ダイトロンが５連騰、第１四半期好調で２６年１２月期業績予想を上方修正

ダイトロン<7609.T>が５連騰し年初来高値を更新している。７日の取引終了後に２６年１２月期の連結業績予想について、売上高を１０３４億円から１１００億円（前期比６．６％増）へ、営業利益を７２億円から７５億５０００万円（同７．７％増）へ、純利益を４９億５０００万円から５２億５０００万円（同６．６％増）へ上方修正したことが好感されている。



第１四半期において車載向けの画像関連機器・部品、Ｗｅｂ会議向けのコミュニケーションシステム、半導体製造設備向け電子部品の販売が好調に推移し業績が計画を上回ったことに加えて、第２四半期以降も先端半導体の生産能力増強に向けた設備投資が引き続き底堅く推移すると予想されることから、通期業績予想を引き上げた。なお、その第１四半期（１～３月）決算は、売上高３０３億３８００万円（前年同期比２９．９％増）、営業利益２４億６５００万円（同５７．０％増）、純利益１７億４０００万円（同６７．２％増）だった。



出所：MINKABU PRESS