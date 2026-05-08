大阪、兵庫、京都の人気店が梅田に集結　ハービスで初開催のドーナツマーケット　5月16日と17日

大阪・梅田の商業施設「ハービスPLAZA/PLAZA ENT」（大阪市北区）で5月16日と17日の2日間、京阪神の人気ドーナツ店が集まるイベントが開かれる。

このイベント「HERBIS DONUT MARKET」では、関西の情報誌『SAVVY』（京阪神エルマガジン社）編集部がセレクトした10店舗を含む、大阪・兵庫・京都の計18店舗が出店。会場は「PLAZA ENT B2 エントランス広場」と「PLAZA ENT B1 東エントランス」で、各店こだわりのドーナツを販売する。

イベントでは、小麦の風味を生かした生地が特徴のドーナツをはじめ、ハワイの定番「マラサダ」、カラフルなアメリカンドーナツなど、多彩なジャンルの商品が並ぶ。

出店店舗は、大阪から「City Lights:Donuts」（福島）、「DONUTS DEPT」（箕面）、「THE BLUE DONUT.」（森ノ宮）など13店舗、兵庫から「THE CITY DONUTS AND COFFEE」（神戸・三宮）、「BOB DOUGHNUTS」（姫路）など4店舗、京都から「HOO」（二条城）が登場。各地の人気店が梅田に集まる。

開催日時は、5月16日と17日の午前11時から午後5時まで。各店、商品は売り切れ次第終了となる。イベントの詳細は、ハービス公式サイトで確認できる。



担当者は、「個性あふれるドーナツの世界を楽しんで、甘い香りに包まれる特別なひとときを過ごしてほしい」と述べている。