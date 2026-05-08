【12星座相性ランキング】2026年5月に注意が必要な星座の組み合わせは？

いつもは仲がいい相手なのに、なぜかある時期にイザコザが続いたり、すれ違いや誤解で亀裂が入ったりしたことはありませんか？それは運気的な作用によるものかもしれません。そこで今回は、5月に注意が必要な組み合わせをご紹介します。頭の片隅に入れておくだけで、大きなトラブルや衝突を避けられるはず。

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2026年5月に注意が必要な組み合わせは？

対人関係において、普段は仲がいいのに、なぜか一時的にうまくいかないことってありませんか？実はそれ、12星座の運気のせいかも。

今回は、2026年5月に注意が必要な組み合わせをご紹介します。頭の片隅に入れておくだけで、大きなトラブルや衝突を避けられるかも！早速チェックしてみてください。

仕事で注意が必要な組み合わせは？

1位…牡牛座×山羊座

同じエレメンツに属するふたりだけに、本来は好相性。とはいえ、5月はどちらもブレイクスルー期に入るため、活躍のフィールドがバッティングしやすく、そばにいるとお互いにイライラしたり、争いになったりすることが多くなりがち。この時期は極力別行動を。

2位…双子座×乙女座

完璧主義者の乙女座と、何でも器用にこなす双子座は元来、水と油の凶相性。5月はさらにそれぞれの立場や事情が複雑に絡み合い、ギスギスしたムードになりがち。改善の鍵は、会話にあり。マメに気持ちや情報を共有することが、良好な関係を築く助けに。

3位…水瓶座×蟹座

クールな水瓶座から見ると、世話好きな蟹座は面倒な存在かも。5月は立場が逆転して、水瓶座が蟹座に過干渉気味になり、疎ましがられる場面が増えそう。あなたが水瓶座なら、蟹座のやることには口出し不要。余計な私語や交流も、減らしたほうが互いのため。

恋愛面で心配な相性は？

1位…牡羊座×魚座

安定志向高めの5月の牡羊座と、自由にしていたい魚座。あなたが牡羊座なら、相手を縛ってウンザリされる心配が。逆に魚座の場合、牡羊座の束縛に嫌気が差して関係を解消したくなることも。来月になると落ち着くので、今は別れなど重要な決断は控えて。

2位…天秤座×蠍座

蠍座は結婚願望が強くなるかも。一方、天秤座は仕事や私生活でいろいろあって、それどころではない気分。あなたが蠍座なら、焦らないこと。相手がじっくり考えられる心の余裕ができるまで、気長に待ってあげて。共通の趣味や仲間を増やすのも有意義。

3位…獅子座×射手座

情熱的な恋愛ベクトルが同じ獅子座と射手座。特別努力をしなくても、惹かれあい、結ばれやすい相性です。ただし、5月は邪魔や横やりが入りやすく、なかなか思うように関係が深まらないかも。友だちのフリをしたラブハッカーにも気を付けてください。

一緒に遊ぶとトラブルになりそうなのは？

1位…牡羊座×蟹座

活動的になっている蟹座と、マイペースな今月の牡羊座。レジャーも旅行も、行動ペースが合わず、楽しめないかもしれません。どうしても一緒に出かけたいときは、グループで。他のメンバーが調整役になってくれて、トラブル知らずで過ごせそう。

2位…蠍座×射手座

5月の蠍座は金運が良好で、リッチなレジャーや旅を楽しみたい気分。一方の射手座は、遊びにあまりお金をかけたくないよう。一緒に遊びに行くと、行く先々で意見が食い違い、お互いストレスに。現地集合・現地解散で、極力絡みを減らすのが賢明かも。

3位…双子座×水瓶座

元々気が合う双子座と水瓶座。5月も波長は合っているけれど、どちらもトラブル指数が高めの運気だけに、一緒にいるとアクシデント発生率が高まってしまうのが心配ポイントです。魔よけ作用がある鈴のキーホルダーをつけて出かけるなど自衛をしっかり。