その涙袋メイク、逆効果かも？大人世代の下まぶたメイク正解マニュアル

こんにちは！大人女性のためのメイクレッスン講師をしているユキノです。こちらの記事では、涙袋メイクがしっくりこない方や、中顔面の余白が気になっている方に向けて解決策をお伝えします。

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涙袋メイクがNGな理由

明るい色やラメをのせ、その下に影色を入れる涙袋メイクは、目元に自然な立体感を与え、目を大きく見せたり、中顔面を短く見せる効果が期待できます。

ただし、大人世代がそのまま取り入れると、かえって不自然に見えてしまうことがあります。

年齢とともに、目元の印象は少しずつ変化していくもの。ぷっくりとした涙袋も以前より落ち着いていくのが自然な変化です。そこへ濃い影色でくっきりと線を描いてしまうと、涙袋だけが浮いて見えたり、作り込んだ印象になりやすいです。

さらに、下まぶたに入れる影色の選び方や濃さによっては、目まわりがくすんで見えたり、影がクマのように見えてしまうこともあります。その結果、目元が疲れて見えたり、実年齢より老けた印象につながる場合も。

大人世代の涙袋メイクは、若い頃と同じ方法ではなく、今の顔立ちに合わせてアップデートすることが大切です。

大人の下まぶたメイクの正解は「血色感」

おすすめは、くっきりと涙袋を作り込むことよりも、下まぶたに自然な血色感を足してあげることです。

影を強調して立体感を出すのではなく、ほんのりと色味を添えることで、大人の目元はぐっとやわらかく、いきいきとした印象に見せることができます。

使うカラーは、ピンクベージュやコーラル、やわらかなローズ系など、肌になじみやすい血色カラーがおすすめです。派手に発色する色よりも、肌の延長のようになじむ色味を選ぶことで、自然に仕上がります。

まずは細いブラシで、下まぶたのきわに沿って上記のようなカラーをふんわりとのせてみてください。一度に濃く入れるのではなく、少しずつ重ねると失敗しにくくなります。

目尻側に血色感のあるブラウン系カラーをチップやアイライナーブラシでプラスすると、さらに血色感が出るのでおすすめです。

こうした血色感カラーを取り入れることで、目元全体が明るく見え、くすみ感もカバーしやすくなります。さらに、やさしく上品な雰囲気が生まれ、無理に若作りをしなくても自然な若々しさを演出できます。

大人世代の下まぶたメイクは、「盛る」よりも「ほんのり整える」ことが美しく見せるポイントです。

さらに中顔面短縮効果を狙うなら

さらに中顔面短縮効果を狙いたい方は、上まぶたのアイシャドウの色を控えめにしてみるのもおすすめです。

上まぶたにしっかり色をのせると視線が上に集まりやすくなるので、あえて上まぶたよりも下まぶたのほうに色味をもってくることで自然と顔の重心が下がって見えます。

すると、上まぶたよりも下まぶたのほうに視線が集まりやすくなり、顔の余白感がやわらぎ、すっきりと見える効果が期待できます。

特に、中顔面の長さが気になる方や、顔全体をやさしくバランスよく見せたい方にはおすすめのテクニックです。

また、視線が少し下にくることで、親しみやすさや可愛らしさのある印象にもつながります。

上まぶたはベージュなど肌なじみの良い色で軽く整える程度にし、下まぶたにほんのり血色感を足すくらいが大人世代にはちょうどよいバランスです。さりげなく取り入れることで、自然に今っぽい目元へと導いてくれます。

まとめ

大人世代の下まぶたメイクは、涙袋を作り込むよりも、自然な血色感を足してやわらかく見せるのがおすすめです。無理に若作りをしなくても、メイクを少し見直すだけで印象を変えることができます。

今の自分に似合う方法で、自然な若々しさを楽しんでみてくださいね。