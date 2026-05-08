◇米女子ゴルフツアー みずほアメリカズ・オープン第1日（2026年5月7日 ニュージャージー州 6735ヤード、パー72）

第1ラウンドが行われ、13人出場している日本勢では畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が最上位の6位で発進した。5バーディー、2ボギーの69で回りトップと3打差の好位置で初日を終えた。

勝みなみ（27＝明治安田）、原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）が70で回り10位につけた。

古江彩佳（25＝富士通）は71で回り20位。西郷真央（24＝島津製作所）、岩井明愛（23＝Honda）、馬場咲希（21＝サントリー）は72で37位だった。

竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）は73で56位。山下美夢有（24＝花王）は74で69位。吉田優利（26＝エプソン）は75で83位。岩井千怜（23＝Honda）、笹生優花（24＝アース製薬）は76で94位。桜井心那（22＝王子ホールディングス）は79と崩れて114位と出遅れた。

アンドレア・リー（27＝米国）が66をマークし単独首位に立ち、リディア・コ（29＝ニュージーランド）、ジーノ・ティティクル（23＝タイ）が67で1打差の2位につけた。