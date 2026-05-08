Photo:aica

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

たかが傘、されど傘。

だれもがもっている日常の道具ですが、少しこだわるだけで、日常の快適さは驚くほど変わりますす。

アウトドア発想で設計された「TEMPO」は、傘にまつわる“ちょっとした不便”をひとつずつ解消した傘。この使いやすさはもう、手放せなくなりそう。

たかが傘、されど傘。見た目にはこだわりたい

Photo:aica

「TEMPO」は、まず見た目がスマート。アウトドアギアらしい無骨さと、街でもサマになる洗練のバランス。いかにもアウトドアすぎないちょうどいい抜け感があります。

Photo:aica

オレンジのアクセントが差し色に。ここには、安全服にも使われるEN471規格適合の高視認ネームバンドが採用されていて、幅広のバンドは束ねやすさも兼ねています。

Photo:aica

生地をまとめやすい実用性もありつつ、ギアっぽさがぐっと引き立つディテールに。夜や雨の日にもしっかり目立ち、見た目と安全性を両立しています。

重さはわずか120g、サイズ感もコンパクト

Photo:aica

サイズ感も超コンパクト。自宅にあった折り畳み傘と比べてみたらこの違い！重さも約120gと軽量で、持ち運びもストレスフリー。

Photo:aica

自宅にあった折り畳み傘と持ち手だけ比べてみても、こんなにスマートです。

Photo:aica

それでいて持ちやすい！完璧です。

軽量・スリム・UVカット機能付き！ギア感満載の晴雨兼用折りたたみ傘 4,400円 【数量限定 20％OFF】TEMPO 1点 商品をチェックする

雨傘としても、日傘としても。

「TEMPO」が便利なのは、雨傘としても日傘としても使えるということ。“全部これで済ませられる”のが、最高です。

Photo:aica

まず雨傘としての性能。耐水圧は2,000mm以上と、一般的な雨傘の目安（約250mm）を大きく上回るスペック。アウトドアブランドのテントと同等レベルの生地を採用し、撥水加工も施されています。

Photo:aica

一方で日傘としてもちゃんと優秀。遮光率99.99%、遮熱率54%のブラックコーティング生地で、体感としては“木陰に入ったような涼しさ”。強い日差しをしっかりカットしてくれます。

日差しもきっちりカット

さらに、「TEMPO」はUVカット率は99.9%。頭皮や肌へのダメージもきちんと防いでくれるので、夏場の外出でも安心感が違います。

Photo:aica

突然の通り雨や夕立、急に差し込む強い日差し--。変わりやすい天気でも、この1本で完結です。

Photo:aica

さらに付属の「ビヨーンdo傘カバーSLIM」がかなり優秀。濡れた傘にサッとかぶせてそのまま収納できる設計で、周囲を濡らさずスマートに持ち運べます。

日常からアウトドアまで使いやすいディテール

Photo:aica

「TEMPO」には、日常使いはもちろん、アウトドアシーンまで使いやすい細かいディテールが散りばめられています。手で持っているリング部分はリングカラビナ仕様。

Photo:aica

バッグやリュック、タープなどに装着できるので置き場所にも困りません。

Photo:aica

コンパクトだから、小さいバッグにもつけやすいです。

反射材で夜間でも安心

Photo:aica

さらに、縫製には特殊な反射糸を採用。光を受けることで反射し、雨天時や夜間でも視認性を高めてくれます。自分の存在を周囲に伝えやすく安全面にも配慮された仕様です。

Photo:aica

傘を持つのが億劫じゃなくなる「TEMPO」。さらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

軽量・スリム・UVカット機能付き！ギア感満載の晴雨兼用折りたたみ傘 4,400円 【数量限定 20％OFF】TEMPO 1点 商品をチェックする

＞＞軽量・スリム・UVカット機能付き！ギア感満載の晴雨兼用折りたたみ傘

Photo:aica

Source:CoSTORY

本記事にて紹介する製品は、合同会社ぐらびてより製品貸し出しを受けております。