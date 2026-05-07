またバズり確定!?Biodance(バイオダンス)から“スプレーするゲルマスク”なゼリーセラムミストが新登場♡

世界が熱狂する韓国発のブランド「Biodance」のこだわり

バイオダンス

「バズりすぎて入手困難」とも言われたあの伝説のシートマスク、覚えていますか？ そう、韓国のスキンケアブランド「Biodance(バイオダンス)」です！ 透明に変わるまで密着させるハイドロゲルマスクで世界中の美容オタクを虜にしたBiodanceから、待望の新製品「ゼリーセラムミスト」が登場しました。このアイテム、ゲルマスク技術を応用した新感覚のミストなんです。Qoo10の先行発売では、発売直後にミスト部門ランキング1位を獲得！ 今回は、2種類展開で話題のこの新作ミストを徹底解剖します♡

今、韓国コスメ界で最も勢いがあるブランドといっても過言ではない「Biodance(バイオダンス)」。そのコンセプトは、「ひとりひとりが自分だけの“輝き(Glow)”を見つけ、内面と外見のバランスから生まれる美しさを大切にすること」にあります。

単に表面を潤すだけではなく、肌のバリア機能や弾力に着目した成分配合が特徴。特に有名な「バイオコラーゲンリアルディープマスク」は、毛穴より小さい243Daという超極小サイズのコラーゲンを保有しており、肌の奥(角質層)までしっかり届ける技術で評価を得ました。

バイオダンス

今回の新作ミストも、その「届ける技術」と「高濃度成分」をギュッと凝縮。「肌の奥に眠る、あなた本来の輝きを感じてほしい」というブランドの想いが、この宝石のようなボトルに詰まっています。

どっちを選ぶ？ゼリーセラムミスト2種を比較！

今回の新作は、肌悩みや理想の仕上がりに合わせて選べる2タイプ。どちらも「ゼリー状のセラムをミストにする」という画期的なテクスチャーで、肌に触れた瞬間に微細なゲルコーティング膜が潤いをぎゅっと長時間密封。手軽にワンプッシュで「水光ゼリーバリア」をつくってくれるんです！

【ピンク】コラーゲン ペプチド ゼリーセラムミスト

～内側から弾けるような究極のハリ・保湿ケア～

コラーゲン ペプチド ゼリーセラムミスト 50ml／\2,090(税込み)

ブランドの代名詞である「コラーゲン」と、10種の「ペプチド」をふんだんに配合したタイプ。

＜こんな人におすすめ＞

肌のハリ不足や毛穴の開きが気になる、メイク崩れしやすい、とにかくツヤが欲しい！

＜特徴＞

超低分子コラーゲンとペプチドが、肌のキメを整えてパンッとした弾力感を与えます。まるで夜にゲルマスクをした後のような、あの「水光肌」を外出先でも再現できる優れものです。

【パープル】キャビアPDRN ゼリーセラムミスト

～肌の根本から整えるプレミアムなバリアケア～

キャビアPDRN ゼリーセラムミスト 50ml／\2,090(税込み)

美容大国・韓国でも話題の成分「サーモンPDRN」と、リッチな「キャビアエキス」を掛け合わせた、まさにご褒美ミスト。

＜こんな人におすすめ＞

繰り返す乾燥に悩んでいる、インナードライを解消したい、鎮静ケアもしたい！

＜特徴＞

稀少なキャビア由来の成分がゆらぎがちな肌を守り、PDRNが乱れた弾力バランスをケア。肌のコンディションを底上げして、内側から押し返すような健康的なハリとツヤを与えてくれます。

バイオダンス

どちらも、一般的なウォーターミストのように「蒸発して逆に乾燥する」という心配がほとんどないのが、ゼリーミスト最大の強みです！

スキンケアからメイク直しまで！おすすめの使い方

このミスト、実は使い道が無限大なんです。日常のあらゆるシーンで、季節を問わず一年中使える最強アイテム！

バイオダンス

使い方1：洗顔後すぐの「導入ミスト」として

お風呂上がりや洗顔後、1秒でも早く保湿したい時にシュッ！ 手軽に使えるのがスプレータイプのいいところ♡

使い方2：メイク前の「仕込みミスト」として

メイク前にスプレーすると、ゲルコーティング膜がメイクをピタッと密着！ 化粧ノリをアップしながら、ヨレ・浮き・毛穴落ちを防いでくれます。

使い方3：お直しタイムの「水分補給」として

乾燥でファンデーションが浮いてきた時が、このミストの出番。浮いた部分を軽く抑えた後にミストを吹きかけ、指先でトントンと馴染ませるだけで、まるでメイクしたてのようなしっとり感が復活します。

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＠yuino12サンの口コミ

「メイク前に使うとファンデの密着感もアップして、ベースがきれいに仕上がるようになった！ 個人的に1番うれしいのは、シュッてやるだけだから楽ちんでスキンケアが時短になったこと。乾燥しやすいこの時期に注目アイテムだよん！」

どこで買えるの？購入方法をチェック！

Biodanceの製品は、オンラインではQoo10公式ショップ、楽天市場公式ショップ、Amazon公式ショップで購入できます。

店舗販売は、4月18日(土)より全国のバラエティショップにて先行発売。5月1日(金)より一般発売がスタート！ ぜひお近くの店舗をのぞいてみてください(※店舗により在庫状況が異なります)。

人気アイテムなので、見つけたら即ゲットが鉄則です！

バイオダンス

Biodanceのゼリーセラムミストは、ただの化粧水ミストではありません。忙しく働く日も、友達と全力で遊ぶ日も、あなたの肌に寄り添って輝きを与えてくれる「お守り」のようなアイテムです。見た目もキュートなボトルは、バッグに入っているだけでテンションが上がること間違いなし♡ ピンクとパープルで迷ったら、2本使い分けるのも大アリです！

お問い合わせ先

サン・スマイル

電話番号：03-6672-6480