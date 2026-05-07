またバズり確定!?Biodance(バイオダンス)から“スプレーするゲルマスク”なゼリーセラムミストが新登場♡
世界が熱狂する韓国発のブランド「Biodance」のこだわり
今、韓国コスメ界で最も勢いがあるブランドといっても過言ではない「Biodance(バイオダンス)」。そのコンセプトは、「ひとりひとりが自分だけの“輝き(Glow)”を見つけ、内面と外見のバランスから生まれる美しさを大切にすること」にあります。
単に表面を潤すだけではなく、肌のバリア機能や弾力に着目した成分配合が特徴。特に有名な「バイオコラーゲンリアルディープマスク」は、毛穴より小さい243Daという超極小サイズのコラーゲンを保有しており、肌の奥(角質層)までしっかり届ける技術で評価を得ました。
今回の新作ミストも、その「届ける技術」と「高濃度成分」をギュッと凝縮。「肌の奥に眠る、あなた本来の輝きを感じてほしい」というブランドの想いが、この宝石のようなボトルに詰まっています。
どっちを選ぶ？ゼリーセラムミスト2種を比較！
今回の新作は、肌悩みや理想の仕上がりに合わせて選べる2タイプ。どちらも「ゼリー状のセラムをミストにする」という画期的なテクスチャーで、肌に触れた瞬間に微細なゲルコーティング膜が潤いをぎゅっと長時間密封。手軽にワンプッシュで「水光ゼリーバリア」をつくってくれるんです！
【ピンク】コラーゲン ペプチド ゼリーセラムミスト
～内側から弾けるような究極のハリ・保湿ケア～
ブランドの代名詞である「コラーゲン」と、10種の「ペプチド」をふんだんに配合したタイプ。
＜こんな人におすすめ＞
肌のハリ不足や毛穴の開きが気になる、メイク崩れしやすい、とにかくツヤが欲しい！
＜特徴＞
超低分子コラーゲンとペプチドが、肌のキメを整えてパンッとした弾力感を与えます。まるで夜にゲルマスクをした後のような、あの「水光肌」を外出先でも再現できる優れものです。
【パープル】キャビアPDRN ゼリーセラムミスト
～肌の根本から整えるプレミアムなバリアケア～
美容大国・韓国でも話題の成分「サーモンPDRN」と、リッチな「キャビアエキス」を掛け合わせた、まさにご褒美ミスト。
＜こんな人におすすめ＞
繰り返す乾燥に悩んでいる、インナードライを解消したい、鎮静ケアもしたい！
＜特徴＞
稀少なキャビア由来の成分がゆらぎがちな肌を守り、PDRNが乱れた弾力バランスをケア。肌のコンディションを底上げして、内側から押し返すような健康的なハリとツヤを与えてくれます。
どちらも、一般的なウォーターミストのように「蒸発して逆に乾燥する」という心配がほとんどないのが、ゼリーミスト最大の強みです！
スキンケアからメイク直しまで！おすすめの使い方
このミスト、実は使い道が無限大なんです。日常のあらゆるシーンで、季節を問わず一年中使える最強アイテム！
使い方1：洗顔後すぐの「導入ミスト」として
お風呂上がりや洗顔後、1秒でも早く保湿したい時にシュッ！ 手軽に使えるのがスプレータイプのいいところ♡
使い方2：メイク前の「仕込みミスト」として
メイク前にスプレーすると、ゲルコーティング膜がメイクをピタッと密着！ 化粧ノリをアップしながら、ヨレ・浮き・毛穴落ちを防いでくれます。
使い方3：お直しタイムの「水分補給」として
乾燥でファンデーションが浮いてきた時が、このミストの出番。浮いた部分を軽く抑えた後にミストを吹きかけ、指先でトントンと馴染ませるだけで、まるでメイクしたてのようなしっとり感が復活します。
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＠yuino12サンの口コミ
「メイク前に使うとファンデの密着感もアップして、ベースがきれいに仕上がるようになった！ 個人的に1番うれしいのは、シュッてやるだけだから楽ちんでスキンケアが時短になったこと。乾燥しやすいこの時期に注目アイテムだよん！」
どこで買えるの？購入方法をチェック！
Biodanceの製品は、オンラインではQoo10公式ショップ、楽天市場公式ショップ、Amazon公式ショップで購入できます。
店舗販売は、4月18日(土)より全国のバラエティショップにて先行発売。5月1日(金)より一般発売がスタート！ ぜひお近くの店舗をのぞいてみてください(※店舗により在庫状況が異なります)。
人気アイテムなので、見つけたら即ゲットが鉄則です！
Biodanceのゼリーセラムミストは、ただの化粧水ミストではありません。忙しく働く日も、友達と全力で遊ぶ日も、あなたの肌に寄り添って輝きを与えてくれる「お守り」のようなアイテムです。見た目もキュートなボトルは、バッグに入っているだけでテンションが上がること間違いなし♡ ピンクとパープルで迷ったら、2本使い分けるのも大アリです！
お問い合わせ先
サン・スマイル
電話番号：03-6672-6480