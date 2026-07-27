itSnap Magazine
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CipiCipi(シピシピ)の新作は羽＆ハートの限定パケ！プランパー＆ティントで叶える※もちぷる唇♡
SNSで大バズりした「ガラスプランパー」でお馴染みのコスメブランド「CipiCipi(シピシピ)」。そんなCipiCipiから、夏のリップメイクを劇的に可…
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【1週間コーデ】7／28(火)～8／1(土)最新ファッションをピックアップ♡
itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weekly ファッションまとめコーデ-itSnap-！」第424弾♡夏のお出かけ気分…
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VDLで仕込む圧倒的透明感ほっぺ♡小田切ヒロさん絶賛のリキッド＆バームチークを徹底解剖！
チークを塗ると肌のくすみが目立ってしまったり、“塗ってます“感が出てしまったり…。そんなお悩みはありませんか？そんなあなたにおすすめ…
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【2026年8／1(土)～8／15(土)】運気UPの12星座別“ファッションアイテム”占い-itSnap Magazine-
毎月1日～15日、16日～末日の2回に分けて更新！あなたの魅力をアップする12星座占い。ラッキーファッションアイテムと毎日を楽し…
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【1週間コーデ】7／21(火)～7／25(土)最新ファッションをピックアップ♡
itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weekly ファッションまとめコーデ-itSnap-！」第423弾♡今週は、モー…
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【Enamor】かじえりプロデュース♡11冠達成の神チークに待望の限定“ミルキー血色”カラーが登場！
美容好きの間で「塗るだけで一気に垢抜ける！」「元から美人に見える♡」と大バズりしているコスメブランド「Enamor(エナモル)」。そのブランド…