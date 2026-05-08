７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３１３ドル安 イラン情勢巡る楽観が後退 ７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３１３ドル安 イラン情勢巡る楽観が後退

リンクをコピーする みんなの感想は？

７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３１３．６２ドル安の４万９５９６．９７ドルと３日ぶり反落。ホルムズ海峡付近で複数の爆発音があったとの報道などを背景に、イラン紛争が終結に向かうとの楽観が後退。主力株に対して利益確定目的の売りが出た。



キャタピラー＜CAT＞やＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞が軟調。スナップ＜SNAP＞が売られ、ワールプール＜WHR＞やゾエティス＜ZTS＞が急落した。一方、ＩＢＭ＜IBM＞がしっかり。アルベマール＜ALB＞が株価水準を切り上げた。



ナスダック総合株価指数は３２．７５ポイント安の２万５８０６．１９と３日ぶり反落した。アドバンスト・マイクロ・デバイシズ＜AMD＞が利食いに押され、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が冴えない展開。アーム・ホールディングス＜ARM＞が急落した。半面、マイクロソフト＜MSFT＞やテスラ＜TSLA＞、エヌビディア＜NVDA＞が堅調。データドッグ＜DDOG＞が大幅高となった。



出所：MINKABU PRESS