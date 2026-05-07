お笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多大吉（55）が、7日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演し、意外な場所で会った超大物歌手について語った。

後輩のお笑いタレント・もりやすバンバンビガロの単独ライブに、ゲスト出演したという大吉。「言っていいのかな？」とそわそわしながらも、ライブでのまさかの出来事を告白した。

「バンバンビガロのライブがあって、ゲストで出させてもらった。あいつの単独のゲストで」。ライブでは、大吉のコーナーも設けられたそうで、大吉は「準備しておったら、帽子かぶってマスクをした人が、うやうやしくじゃないけど、あいさつに来て」と説明した。「ぱって見たら、MISIAさんだった」。まさかの名前が飛び出し、相方の博多華丸は「誰？え〜！？」と驚いていた。

「ビガロのこと、好きなんやって」と大吉。「NGK（なんばグランド花月）に見に行った時、ビガロがおもしろかったんだって。それからいろいろあって」と、MISIAがバンバンビガロのファンになったいきさつを説明した。

長崎県出身のMISIAは学生時代、福岡県で過ごしており、華丸は「（福岡）県人会、来て欲しいわ〜」と熱烈ラブコール。大吉は「でも言い切れんかった…」と、誘えなかったことを悔やんでいた。