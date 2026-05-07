八女茶の魅力を最大限に活かしたアフタヌーンティー

2026年4月16日から6月30日まで、品川プリンスホテル（東京都港区高輪4-10-30）メインタワー39階レストラン「DINING＆BAR TABLE 9 TOKYO」にて「翠香る八女茶と柑橘が彩るアフタヌーンティー」が提供されています。

選べるグランデセールも豪華

この春「福岡プリンスホテル ももち浜」が開業することを受けて、福岡の八女茶を使用したアフタヌーンティーが登場です。

ウェルカムドリンクは「八女の朝霧」でホッと一息。

抹茶オイルを使用した「真鯛の昆布締め」、抹茶風味の「サラダチキン トルティーヤロール」などのセイボリーは5品です。

デザートには「八女茶ヴェリーヌ」「八女茶と柑橘のオペラ」など抹茶と相性のいいスイーツを楽しめます。

グランデセールはシグネチャー2品、ラグジュアリー1品のなかから好きなもの選択。

シグネチャーはパリパリの焼き菓子がのった八女茶のバスクチーズケーキ「八女茶の一皿」、オレンジ・せとか・ライムの爽やかさを味わえる「柑橘のパフェ」、ラグジュアリーはライムとオレンジのメレンゲドームの中にバニラアイスが隠された「八女茶×柑橘アンサンブル」のラインップです。

料金はグランデセール シグネチャーが7200円、グランデセール ラグジュアリーが8700円（ラグジュアリーは事前予約制）です。

提供時間は12時30分から17時までです。

詳細は公式サイトを確認してください。