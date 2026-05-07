パパブブレ×ちいかわ初コラボ♡食べるたび癒やされる限定キャンディ登場

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」から、大人気キャラクター「ちいかわ」たちをモチーフにした初のコラボキャンディが登場♡2026年5月8日（金）より、全国の店舗と公式オンラインストアにて発売されます。小さなキャンディの中に、ちいかわたちの愛らしい表情をぎゅっと閉じ込めた特別なアイテムは、見ているだけでも気分が上がる可愛さ。ファン必見の癒やし系スイーツをチェックしてみて♪

ちいかわたちがキャンディに変身♡

今回のコラボでは、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の仲良しトリオをはじめ、「くりまんじゅう」や「オデ」まで、人気キャラクターたちをパパブブレの職人技で繊細に表現。

約1cmほどの小さなキャンディ断面に、キャラクターたちの表情を丁寧に描き出しているのがポイントです。

思わず「かわいい！」と声が漏れてしまうような仕上がりで、袋を開けるたびにワクワク感が広がります。

「ちいかわ」のほんわかした世界観と、パパブブレならではのカラフルでポップなデザインが相性抜群。毎日を頑張る自分へのちょっとしたご褒美にもぴったりです♡

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限定キャンディの詳細をチェック

発売されるのは、「ちいかわキャンディBAG」。価格は980円（税込）です。

パッケージにもキャラクターたちの魅力が詰め込まれており、持っているだけでも気分が上がるデザインに。バッグに忍ばせたり、デスクに置いたりするだけで癒やし空間を演出してくれます。

また、味わいだけでなく“見た目の楽しさ”も魅力のひとつ。パパブブレならではのクラフト感あふれるキャンディは、SNS映えも抜群です。友人へのプチギフトや、推し活のおともにもおすすめ♪

全国店舗＆オンラインで販売

「ちいかわキャンディBAG」は、5月8日（金）より全国のパパブブレ店舗および公式オンラインストアにて発売。

販売店舗は、札幌店、福岡店、仙台店、羽田空港店、横浜アトリエ、京都店、ルクア大阪店、心斎橋店、なんば店、名駅店、中野店、ルミネ新宿店、ジョイナス店、大丸東京店、さいたま新都心店、吉祥寺店、立川店、横浜髙島屋店、ルミネ有楽町店、マルエイガレリア店、渋谷青山店、渋谷スクランブルスクエア店、オンラインストアなど。

お近くの店舗で実際に手に取れるのはもちろん、オンラインでも購入できるので、遠方のファンにも嬉しい展開となっています。

癒やしと可愛さを毎日に♪

見て楽しい、食べておいしい「パパブブレ」と「ちいかわ」の夢のコラボレーション。キャラクターたちの愛らしい表情が詰まったキャンディは、忙しい日常の中にほっと癒やしを届けてくれそうです♡

自分用にはもちろん、ちいかわ好きの友人へのギフトにもおすすめ。この機会に、特別なコラボキャンディをぜひ楽しんでみてください♪