新宿タカシマヤ タイムズスクエアにて、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」のコラボレーション企画を開催。

「ポムポムプリン」の30周年を記念したグッズが並ぶポップアップショップやスタンプラリー、ノベルティプレゼントなどが実施されます☆

新宿タカシマヤ タイムズスクエア サンリオ「ポムポムプリン」コラボレーション企画

開催期間：2026年5月8日（金）〜6月6日（土）

開催場所：新宿タカシマヤ タイムズスクエア

2026年10月4日に、開店30周年を迎える「新宿タカシマヤ タイムズスクエア」

30周年を記念したイベント開催やグッズの販売などが今後予定されていますが、同じく2026年に30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボした企画が実施されます。

期間中、ポップアップショップがオープンするほか、スタンプラリーやステッカープレゼントを開催。

ほかにもフォトスポットの設置や「ポムポムプリン」の特別ステージも設置される特別企画です☆

ポムポムプリンPOP UP SHOP

開催期間：2026年5月8日（金）〜19日（火）

開催場所：新宿高島屋４階ハンズ側エスカレーター前

「ポムポムプリン」のグッズが並ぶポップアップショップを開催。

新宿タカシマヤ タイムズスクエア×ポムポムプリンのコラボグッズをはじめ、「ポムポムプリン」の30周年記念グッズなどが販売されます。

※混雑時は整理券を配布し、入場制限を行う場合があります

※画像はすべてイメージです

ミニトートバッグ 新宿高島屋限定 ポムポムプリン

価格：2,970円

バルーンを手に持つ「ポムポムプリン」たちを描いたミニトートバッグ。

お友だち「マフィン」や「ベーグル」「スコーン」も満面の笑みを浮かべています。

フラットポーチ 新宿高島屋限定 ポムポムプリン

価格：1,760円

オモテ、ウラ面で異なるアートが使用されたフラットポーチ。

青空をバックに高島屋でお買い物を楽しむ「ポムポムプリン」たちが描かれています。

2連アクリルキーホルダー 新宿高島屋限定 ポムポムプリン

価格：880円

2つのチャームがセットになったアクリルキーホルダー。

お花に囲まれた「ポムポムプリン」たちとコラボロゴパーツが付属されます。

オリジナルショッパー

提供期間：2026年5月8日（金）〜※なくなり次第終了

新宿高島屋地下1階から11階までのフロアでお買い物をされた方に、オリジナルショッパーをプレゼント。

1回のお会計で税込み2,000円以上購入された方に先着で配布されます。

※画像はイメージです

※対象外の売場があります

※専門店エリアは除きます

スタンプラリー

台紙イメージ

開催期間：2026年5月8日（金）〜※スタンプラリー台紙がなくなり次第終了

9階サンリオショップまたは4階ポムポムプリンPOP UP SHOPにて税込み3,000円以上購入された方に、先着でオリジナルスタンプラリー台紙をお渡し。

「ポムポムプリン」を探して新宿タカシマヤ タイムズスクエアを巡って楽むことができます。

ステッカープレゼント

プレゼント開始日：2026年5月13日（水）〜※なくなり次第終了

配布店舗：12〜14階レストランズ パーク

税込み1,000円以上飲食された方に、1回のお会計につき1枚オリジナルステッカーをプレゼント。

全3種類からいずれか1枚がもらえます。

※画像はイメージです

フォトスポット 〜ねころびプリンに会いに行こう！〜

開催期間：5月13日（水）〜6月6日（土）

開催場所：13階テラス・ホワイトガーデン入口（「セストセンソ」横）

13階テラス・ホワイトガーデン入口にフォトスポットを設置。

「ポムポムプリン」と「マフィン」「スコーン」「ベーグル」がゴロゴロのんびり過ごすそばで一緒に写真撮影が楽しめます。

ポムポムプリン 特別ステージ

開催日：2026年5月31日（日）＜一部座席予約制＞

開催場所：新宿高島屋1階JR口特設会場（屋外）

新宿タカシマヤ タイムズスクエアと「ポムポムプリン」は、2026年ともに30周年。

一緒にこのアニバーサリーイヤーをお祝いするために「ポムポムプリン」が遊びにきます。

※スケジュール等詳細は、今後、新宿高島屋WEBサイトに掲載されます

新宿タカシマヤ タイムズスクエアと「ポムポムプリン」30周年のアニバーサリーを記念した特別企画。

新宿タカシマヤ タイムズスクエアにて2026年5月8日より開催される「ポムポムプリン」コラボレーション企画の紹介でした☆

※品数には限りがあるため、売切れの場合があります

※予告なく内容が変更となる場合があります

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