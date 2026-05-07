【きょうから】韓国ドラマ『ホジュン〜宮廷医官への道〜』、放送スタート 『宮廷女官チャングムの誓い』イ・ビョンフン監督が手掛けた、歴史ヒューマンドラマ ＜キャスト・あらすじ＞
韓国のイ・ビョンフン監督が手掛けた韓国ドラマ『ホジュン〜宮廷医官への道〜』（全69話）が、きょう7日（後4：00〜）からBS12 トゥエルビで放送される。（毎週水・木曜 後3：00〜※2話連続放送）
【動画】韓国ドラマ『ホジュン〜宮廷医官への道〜』予告
同作は、韓国のみならず、日本でも人気を得ている韓国ドラマの金字塔。『宮廷女官チャングムの誓い』『イ・サン』『トンイ』など、数々のヒット作を世に送り出したイ・ビョンフン監督が手掛けた、伝説の名医ホ･ジュンの波乱に満ちた生涯を描く歴史ヒューマンドラマとなっている。
■あらすじ
郡の長官の子に生まれながら、低い身分の妾の子であるがゆえに蔑まれるホ・ジュン。学識の高さと度胸では一目置かれるものの、酒と女に溺れる自堕落な日々を送っていた。しかし、そんな日常がダヒとの出会いで一変、2人は恋に落ちる。反逆者として追われるダヒと彼女の父に加担した罪で、ホ・ジュンは故郷を追放される。辿り着いた山陰の地で、貧しい人々に医術を施すユ・ウィテを知り、ホ・ジュンは初めて人生を懸けるに値する目標を得る。医院では将来ライバルとなるドジや、医女イェジンとの出会いの中、仲間からいじめられる辛い下働きの日々が続く。そんなある日、ホ・ジュンはダヒと再会を果たす。ダヒを妻に迎え、一層医術の道に打ち込むホ・ジュンだったが…。
■キャスト（役名：キャスト）
ホ・ジュン：チョン・グァンリョル
ユ・ドジ：キム・ビョンセ
イェジン：ファン・スジョン
仁嬪：チャン・ソヒ
ユ・ウィテ：イ・スンジェ
イ・ダヒ：ホン・チュンミン
イ・ジョンミョン：イム・ホ
恭嬪：パク・チュミ
■スタッフ
原作：「許浚」（桐原書店）イ・ウンソン著／パク・チャンヒ訳
脚本：チェ・ワンギュ『オール・イン』『商道』
監督：イ・ビョンフン『宮廷女官チャングムの誓い』『商道』
【動画】韓国ドラマ『ホジュン〜宮廷医官への道〜』予告
同作は、韓国のみならず、日本でも人気を得ている韓国ドラマの金字塔。『宮廷女官チャングムの誓い』『イ・サン』『トンイ』など、数々のヒット作を世に送り出したイ・ビョンフン監督が手掛けた、伝説の名医ホ･ジュンの波乱に満ちた生涯を描く歴史ヒューマンドラマとなっている。
郡の長官の子に生まれながら、低い身分の妾の子であるがゆえに蔑まれるホ・ジュン。学識の高さと度胸では一目置かれるものの、酒と女に溺れる自堕落な日々を送っていた。しかし、そんな日常がダヒとの出会いで一変、2人は恋に落ちる。反逆者として追われるダヒと彼女の父に加担した罪で、ホ・ジュンは故郷を追放される。辿り着いた山陰の地で、貧しい人々に医術を施すユ・ウィテを知り、ホ・ジュンは初めて人生を懸けるに値する目標を得る。医院では将来ライバルとなるドジや、医女イェジンとの出会いの中、仲間からいじめられる辛い下働きの日々が続く。そんなある日、ホ・ジュンはダヒと再会を果たす。ダヒを妻に迎え、一層医術の道に打ち込むホ・ジュンだったが…。
■キャスト（役名：キャスト）
ホ・ジュン：チョン・グァンリョル
ユ・ドジ：キム・ビョンセ
イェジン：ファン・スジョン
仁嬪：チャン・ソヒ
ユ・ウィテ：イ・スンジェ
イ・ダヒ：ホン・チュンミン
イ・ジョンミョン：イム・ホ
恭嬪：パク・チュミ
■スタッフ
原作：「許浚」（桐原書店）イ・ウンソン著／パク・チャンヒ訳
脚本：チェ・ワンギュ『オール・イン』『商道』
監督：イ・ビョンフン『宮廷女官チャングムの誓い』『商道』