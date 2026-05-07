船でつながる商船三井とちいかわの魅力

株式会社商船三井さんふらわあは2026年4月30日、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』とのコラボレーション企画「ちいかわ×さんふらわあ ちいかわとのんびり船旅」を、2026年8月6日（木）出港便より実施することを発表しました。

【え、ふんどし!?】新キャラ発見！これが映画「ちいかわ 人魚の島のひみつ」のポスターです（画像）

商船三井さんふらわあでは、これまでも船旅の楽しさを提供していくための試みとして、さまざまなコラボレーション企画を行ってきました。今回の内容は、人気キャラクター「ちいかわ」では初めての映画作品とのコラボレーションとなります。

限定グッズがもらえるSNSキャンペーンをはじめとした、「ちいかわ」の世界観に浸りながら、移動時間そのものを楽しく過ごせるような企画の実施、さんふらわあオリジナルのコラボグッズの販売などが予定されているとのことです。

SNSで、たびたびトレンドに上がることも多かった漫画作品「ちいかわ」はその話題性からアニメ化も行われ、朝のニュース番組のコーナーに挟まれるかたちで放映されています。

今回コラボレーションを行う映画作品『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、作者であるナガノ氏が映画のために執筆した長編連載エピソードで、ファンからは登場人物の名前を取って「セイレーン編」と呼ばれています。

エピソード内では船に乗って目的地である島へ向かう姿が描かれており、映画の世界観とフェリーでの船旅、そこが共通点として見出されます。ちいかわ作品の魅力を伝えるのはもちろん、フェリーでの船旅をより楽しく身近に感じられ、旅客船「さんふらわあ」の利用者を増やしていきたいという商船三井さんふらわあの意気込みが見えるような企画となりそうです。

イベントの開催期間は2026年8月6日（木）から10月31日（土）まで。航路はそれぞれ大阪〜志布志（さんふらわあ さつま／きりしま）と大洗〜苫小牧（さんふらわあ さっぽろ／ふらの）の２路線です。前者は2026年5月6日（水）から、後者は2026年6月6日（土）からそれぞれ予約開始です。乗船には事前予約が必要となります。詳細は公式サイトを確認ください。