ブランド初の3列SUV型バッテリーEV

レクサスは2026年5月7日、新型3列シートSUV「TZ」を世界初公開しました。日本では2026年冬の発売を予定しています。



どのようなモデルなのでしょうか。

新型TZは3列シートSUVタイプのBEV（バッテリー電気自動車）です。レクサスブランドとしては初のBEV3列シートSUVとなります。

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開発コンセプトは「Driving Lounge」。快適に過ごせる空間とレクサスらしい走りを高次元で融合したモデルだといい、レクサストップレベルの静粛性や開放感のあるインテリア、最新のBEVシステムによる高い走行性能を特徴としています。

ボディサイズ（プロトタイプ値）は全長5100mm×全幅1990mm×全高1705mm、ホイールベース3050mmです。

走行性能は、新開発プラットフォームに加え、徹底したボディ土台の作り込みにより、体幹を強化。これに専用開発のサスペンションや後輪操舵機能「DRS（ダイナミックリアステアリング）」の採用、軽量化なども図り、ボディの大きさを感じない、意のままに操れる走りを実現しました。

パワートレインは、前後に搭載する約227馬力（167kW）のモーターに、95.82kWhもしくは76.96kWhの大容量リチウムイオンバッテリーを組み合わせます。システム最大出力は約408馬力（300kW）で、0−100km／h加速は5.4秒をマークします。

前後モーターは四輪駆動システム「DIRECT4」により、レスポンスの良い走りと高いコーナリング性能を実現しました。

航続距離（暫定値・WLTCモード）は、95.82kWhのロングレンジモデルで約620kmを実現。電池温度の最適化やおすすめタイマー充電機能などの新機能を含めた「電池プレコンディショニング機能」を搭載。充電所要時間の短縮を図っています。

充電は各地域のモデルにより異なりますが、AC（交流）・DC（直流）の受電部を並列配置した電動開閉式充電リッドをレクサス初採用しています。

またV2H（ヴィークル・トゥ・ホーム）や外部給電機能も搭載し、BEVならではの利便性も確保しました。

このほか、8速の有段ギアのような変速感覚をもたらす「インタラクティブマニュアルドライブ」や「LFA」などに搭載されたV型10気筒エンジン風のサウンドを再現する機能など、操る楽しさや高揚感を高める装備も採用されています。

レクサス新型3列シートBEV「TZ」

エクステリアはレクサスの最新テーマ「スピンドルボディ」をベースに、幾何学的なデザインのフロントフェイスや3列シートSUVらしい伸びやかなシルエット、空力性能に配慮したルーフや張り出したフェンダーなどで構成するリアデザインを採用。

走行性能や航続可能距離に影響する空力性能は特に配慮され、空気抵抗値（Cd値）は0.27と、レクサスSUVトップレベルの値となっています。

インテリアは、新開発プラットフォームによる低床かつロングホイールベースにより、広々としたスペースを確保しつつ、四国の竹材を用いた「フォージドバンブー」素材の使用などで日本的美意識を取り入れ、サステナブルにも配慮したモダンな設えとしています。

室内空間では、助手席とセカンドシートにはオットマンやシートベンチレーションの搭載、ソファのような掛け心地で大人でもゆったりと過ごせるようなサードシートなど、3列すべての乗員が快適に過ごせることを追求。

室内空間に自然光をもたらすパノラマルーフは、世界最大長・最大面積の開口とすることで、3列目までのすべての乗員が開放感を感じられるようになっています。

このほか、音楽と連動したイルミネーションや平滑なデザインと直感的な操作性を両立させた「レスポンシブヒドゥンスイッチ」、空調や音楽、イルミネーションなどを統括制御してくつろぎの空間を創出する「センサリーコンシェルジュ」などを搭載しています。

先進運転機能では、最新の「レクサスセーフティシステム＋」を搭載。レーダークルーズコントロールやプリクラッシュセーフティなどの基本機能を向上させたほか、新開発の3Dビューを採用した「パノラミックビューモニター」などの機能と合わせ、安全性能の向上とドライバーの疲労軽減も実現しています。

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新型TZは北米を始め、日本、欧州、中国などで販売を予定しており、日本では2026年冬の発売を予定しています。現時点で価格などは明かされておらず、追ってアナウンスされるとみられます。