【韓国】ユン前大統領の夫人に有罪言い渡した判事、亡くなった状態で発見　判決から1週間後、庁舎内で転落死

尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の夫人であるキム・ゴンヒ氏に関連する事件の控訴審を担当したソウル高裁のシン・ジョンオ判事（55、司法研修院27期）が、5月6日未明に亡くなった状態で発見された。

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シン判事は「申し訳ない」という内容のメッセージを残していたことが判明した。警察は正確な経緯を調査中だ。

ソウル瑞草（ソチョ）警察署と消防当局によると、6日午前0時20分ごろ、瑞草区の裁判所庁舎で「人が転落した」という通報が寄せられた。現場に出動した警察と消防は、ソウル高法庁舎内の花壇でシン判事を発見して病院に搬送したが、死亡が確認された。

当局は前日の夜、シン判事の家族から「連絡がつかない」という通報も受けていたという。

シン判事の服のポケットから発見された自筆のメッセージには「申し訳ない」という趣旨の内容が記されており、特定の裁判に関する内容はなかったと伝えられている。

警察は、シン判事が転落によって亡くなったものと見ている。現在までに事件性はなく、正確な死亡経緯を把握するために調査を進めている。

シン判事はソウル高裁・刑事15-2部に所属し、キム・ゴンヒ氏の資本市場法違反、政治資金法違反、特定犯罪加重処罰法上のあっせん収賄容疑の控訴審で裁判長を務めていた。刑事15部は、似たような法曹経歴を持つ高法判事3名で構成される「対等裁判部」だ。

同氏は今年2月にキム・ゴンヒ氏の事件を配当されてから約3カ月間、審理を主導し、4月28日に控訴審の宣告公判を行った。当時の裁判は生中継され、シン判事は自ら判決文を読み上げた。

裁判部は、キム・ゴンヒ氏のドイツ・モータース株価操作に関連する資本市場法違反の容疑を一部有罪、旧統一教会（世界平和統一家庭連合）に関連する特加法上のあっせん収賄の容疑をすべて有罪と認め、懲役4年と罰金5000万ウォン（日本円＝約538万円）を言い渡した。また、6220万ウォン（約670万円）相当のグラフのネックレス1個を没収し、2094万ウォン（約225万円）の追徴を命じた。

キム・ゴンヒ氏は一審で懲役1年8カ月を言い渡されていたが、株価操作容疑などが有罪と認められたことで、控訴審では量刑が2倍以上に増えた。

尹錫悦前大統領（左）、キム・ゴンヒ氏（写真＝時事ジャーナル）

1971年生まれのシン判事は、ソウルの尚文（サンムン）高校とソウル大学法学部を卒業後、1998年に軍法務官として任官。ソウル地裁とソウル高裁の判事、最高裁の裁判研究官、大邱（テグ）高裁の判事などを歴任した。2023年にはソウル地方弁護士会から「優秀法官」に選出されている。

同氏はソウル高裁・行政8-2部の裁判長を務めていた2022年10月、「強制北送事件」に対する陳情を国家人権委員会が却下した措置は不適切であるとの判決を下した。

2022年1月には、軍安保支援司令部（旧・国軍機務司令部）に対し「大統領選政策の情報収集」に関する文書を公開するよう命じたソウル高裁・行政8-1部に所属していた。

当時、軍人権センターは機務司令部が2017年の大統領選を前に野党政治家らを不法に視察した疑いがあるとして情報公開を請求したが、拒否されたため提訴していた。控訴審裁判部は一審と同様に、軍人権センターが公開を求めた42件の報告書のうち9件を公開するよう判決を下した。

昨年には、ソウル高裁・仁川（インチョン）民事部において、バイオ企業のセルトリオンが掃除・消毒を行う下請け業者の社員を直接雇用する義務はないとの判断を下した。一審裁判部は、セルトリオンが実質的に社員を派遣として受け入れ使用していたと認めていたが、控訴審は業務上の指揮関係が成立していないとして原審を覆した。

シン判事が所属していた刑事15-2部は現在、「国民の力」クァク・サンド元議員の「大庄洞（テジャンドン）50億ウォン」疑惑に関連する犯罪収益隠匿規制法違反容疑の控訴審も担当している。

クァク元議員は、大庄洞開発事業の民間業者であるキム・マンベ氏から受け取った賄賂50億ウォン（約5億3885万円）を隠匿した容疑で起訴された。今年2月、一審は「検察が恣意的に公訴権を行使した」として公訴棄却を言い渡していた。

（記事提供＝時事ジャーナル）

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