今日7日(木)は、広い範囲で晴れるでしょう。沖縄も貴重な梅雨の晴れ間となる見込みです。最高気温は平年並みか高く、25℃以上の夏日地点は300地点を超えて、今年最多になりそうです。紫外線と暑さ対策を万全になさってください。

広く晴れ 沖縄も梅雨の晴れ間

今日7日(木)は、本州付近は高気圧に緩やかに覆われる見込みです。



九州から東北は広く晴れて、洗濯日和でしょう。紫外線が強いので、日傘や帽子などでしっかり対策してお出かけください。午後は、近畿南部や四国など西日本の太平洋側の一部で、にわか雨があるかもしれません。お出かけの際は折りたたみの傘があると安心です。沖縄も貴重な梅雨の晴れ間となりそうです。





一方、北海道は、低気圧や前線の影響で、昼過ぎから北部やオホーツク海側を中心に雨の降る所があるでしょう。

夏日地点は今年最多か

予想最高気温は平年並みか高いでしょう。山形市29℃、福島市28℃など、東北では7月並みの暑さになる所もありそうです。



全国で気温を観測しているアメダス地点のうち、今年最多の300地点以上で25℃以上の夏日になりそうです。まだ暑さに慣れていない時期なので、こまめに休憩や水分をとって、万全な暑さ対策をなさってください。