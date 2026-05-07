広く晴れて沖縄も梅雨の晴れ間 夏日地点は今年最多か 今日5月7日(木)の天気
今日7日(木)は、広い範囲で晴れるでしょう。沖縄も貴重な梅雨の晴れ間となる見込みです。最高気温は平年並みか高く、25℃以上の夏日地点は300地点を超えて、今年最多になりそうです。紫外線と暑さ対策を万全になさってください。
広く晴れ 沖縄も梅雨の晴れ間
今日7日(木)は、本州付近は高気圧に緩やかに覆われる見込みです。
九州から東北は広く晴れて、洗濯日和でしょう。紫外線が強いので、日傘や帽子などでしっかり対策してお出かけください。午後は、近畿南部や四国など西日本の太平洋側の一部で、にわか雨があるかもしれません。お出かけの際は折りたたみの傘があると安心です。沖縄も貴重な梅雨の晴れ間となりそうです。
夏日地点は今年最多か
予想最高気温は平年並みか高いでしょう。山形市29℃、福島市28℃など、東北では7月並みの暑さになる所もありそうです。
全国で気温を観測しているアメダス地点のうち、今年最多の300地点以上で25℃以上の夏日になりそうです。まだ暑さに慣れていない時期なので、こまめに休憩や水分をとって、万全な暑さ対策をなさってください。