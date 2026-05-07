来年小学生になる子供のランドセルを選ぶ「ラン活」が多様化している。

色やデザインの選択肢が増える中、ＡＩ（人工知能）が商品選びの助言をしてくれたり、お気に入りのパーツを選んで世界でただ一つのランドセルを作れたりするなど、様々なサービスが生まれている。（さいたま支局 吉田恵実子、地方部 薬袋大輝）

「相性」で色を助言

さいたま市西区のランドセル専門店「ハンズ」。タブレット端末を手にした店員がランドセルを背負った男児（５）を撮影すると、画面にりりしい顔の少年が現れた。ＡＩが生成した小学６年生になった男児の姿だ。「よく似合う」「かっこいい！」。一緒に来店した家族から歓声が上がった。

同店が今春導入したＡＩ診断は、成長した姿をイメージできるだけでなく、血色や服装との相性から最適なランドセルの色を分析。「暖色系は顔も健康的に明るく見える」などとアドバイスしてくれる。

男児は１時間ほどかけて、メタリック調の黒に青色の縁取りをした１点を選んだ。母親（３５）は「ＡＩの客観的な診断や、６年後のイメージも見られて安心して選べた」と喜ぶ。

「悩む時間も思い出に」

最近のラン活のトレンドは個性の重視だ。色やデザインにこだわった商品が並ぶ「神田屋鞄（かばん）製作所」（東京都豊島区）ではオーダーメイドが人気で素材や金具の種類など１０項目を自由に選べ、組み合わせは４０億通りにもなる。

世界で一つのランドセルの価格は７万〜９万円程度と高価だが、北海道や沖縄からも購入客が訪れる。直営店・池袋ランドセル館の加辺志保館長（５５）は「どんな組み合わせにしようかと親子で一緒に悩む時間も思い出になる」と話す。

「使い心地」はレンタルで

小さな子供がいるなど店頭でゆっくり品定めするのが難しい顧客向けに、自宅で手に取って選んでもらえるレンタルサービスを行うメーカーも増えている。「ララちゃんランドセル」で知られる「羅羅（らら）屋」（埼玉県川口市）では２点まで３日間無料で使い心地を試すことができる。

今年入学した埼玉県川口市の小学１年生の男児（６）は、昨夏にサービスを利用した。母親（４０）は「何度も背負ったり、外の光の下で見え方を確かめたりして、満足のいくランドセル選びができた」と振り返る。店頭での接客が難しかったコロナ禍に始めたサービスだが、その後も年間１０００件前後の依頼があるという。

ランドセルメーカーの「土屋鞄製造所」（東京都足立区）でも、２１年から有料でレンタルサービスを導入。同社の担当者は「中身がどれくらい入るか試したり、お気に入りの服に合わせてみたりして、ぴったりのランドセルを見つけてほしい」と話している。

平均６万２０３４円、８年前より１万円高く

一般社団法人「日本鞄協会ランドセル工業会」（東京都台東区）の調査によると、今年４月に入学した小学生のランドセルの平均購入額は６万２０３４円。２０１８年の５万１３００円より１万円余り高くなった。価格別では６万５０００円以上が４６％を占め、高価格帯の商品が選ばれる傾向が強いという。