北海道の「ゴールデンウイークに行きたい花畑」ランキング！ 2位「ファーム富田」を抑えた1位は？【2026年調査】
2026年の大型連休は、自然のエネルギーを感じられる場所でリフレッシュしたいというニーズが高まっています。青空とのコントラストが美しい花畑など、フォトジェニックな景色が広がる人気エリアを厳選しました。
All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国20〜60代の男女250人を対象に、「ゴールデンウイークに行きたい花畑」に関するアンケートを実施しました。その中から、北海道の「ゴールデンウイークに行きたい花畑」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「「ラベンダーで有名ですが、ゴールデンウィーク頃は他の花も楽しめるため、広大な景色と合わせて一度は訪れてみたいと思ったからです」（40代女性／愛知県）」
「「インターネットの情報で見たことがあり、素敵だと思っていたから」（40代男性／和歌山県）」
「「広大な敷地に色とりどりの花が咲き、ゴールデンウィークでも季節の花を楽しめて北海道らしい景色を満喫できるから」（20代男性／愛知県）」
▼回答者コメント
「「好きなアニメの映画で出ていて実際に見てみたいと思った」（20代女性／埼玉県）」
「「5月でもまだ桜が見れる、五稜郭自体も有名で観光もできる」（20代男性／北海道）」
「「北海道のGWは桜の開花時期と重なることが多く、特に五稜郭公園は星形の城郭がピンク色に染まる唯一無二の景観を楽しめるためです」（20代女性／東京都）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国20〜60代の男女250人を対象に、「ゴールデンウイークに行きたい花畑」に関するアンケートを実施しました。その中から、北海道の「ゴールデンウイークに行きたい花畑」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ファーム富田／41票北海道中富良野町に位置する「ファーム富田」が2位にランクイン。ラベンダーの聖地として世界的に有名ですが、ゴールデンウイーク期間中もクロッカスやスイセン、ムスカリなど春の花々が咲き誇り、十勝岳連峰を背景にした雄大な景色を楽しめます。園内ではオリジナルのスイーツやグルメも充実しており、五感で北海道の春を満喫できる名所です。
▼回答者コメント
「「ラベンダーで有名ですが、ゴールデンウィーク頃は他の花も楽しめるため、広大な景色と合わせて一度は訪れてみたいと思ったからです」（40代女性／愛知県）」
「「インターネットの情報で見たことがあり、素敵だと思っていたから」（40代男性／和歌山県）」
「「広大な敷地に色とりどりの花が咲き、ゴールデンウィークでも季節の花を楽しめて北海道らしい景色を満喫できるから」（20代男性／愛知県）」
1位：五稜郭公園／53票1位に輝いたのは、函館市の「五稜郭公園」でした。北海道を代表する桜の名所として知られ、例年ゴールデンウイーク期間中にソメイヨシノやヤエザクラが見頃を迎えます。星形の城郭を約1600本の桜がピンク色に染め上げる光景は圧巻。隣接する五稜郭タワーの展望台からは、地上とは一味違う地上絵のような美しい桜の絶景を見下ろすことができます。
▼回答者コメント
「「好きなアニメの映画で出ていて実際に見てみたいと思った」（20代女性／埼玉県）」
「「5月でもまだ桜が見れる、五稜郭自体も有名で観光もできる」（20代男性／北海道）」
「「北海道のGWは桜の開花時期と重なることが多く、特に五稜郭公園は星形の城郭がピンク色に染まる唯一無二の景観を楽しめるためです」（20代女性／東京都）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)