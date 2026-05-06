伝説的ガールズアイドル同士が突然のキス!! その真相とファンの質問に応えた!!

伝説的ガールズグループI.O.Iのティーザー映像に登場した同性キスシーンが話題を集める中、キム・ドヨンがそのビハインドを明かし、注目を集めている。

5月6日、キム・ドヨンはファンコミュニケーションプラットフォームを通じて、チョン・ソミとのキスシーンに言及した。同日0時に公開されたタイトル曲『突然』のミュージックビデオティーザー映像で、チョン・ソミがキム・ドヨンに突然キスをする姿が話題となったためだ。

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「最初にコンテを受け取った時、何を思った？」というファンの質問に、キム・ドヨンは「信じられないかもしれないけど、これは私のアイデアだった」と明かした。

(画像=I.O.I公式SNS)

また、「一発OKだったの？」という質問には、「テイクはかなり重ねた」とし、何度も撮影したことを伝えた。

チョン・ソミの反応については、「私たちに戸惑いなんてない。かなりしっかりやっていた」と愉快に語り、「もともとの参考シーンは、すごく可愛く頬を叩く場面だったけれど、キスに変えた。叩くんじゃなくてキスしよう、って提案した」と、やや大胆な設定を提案したと説明した。

なお、I.O.Iは5月19日午後6時に各種オンライン音楽配信サイトを通じて、3rdミニアルバム『I.O.I : LOOP』をリリースする。

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