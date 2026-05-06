5月5日、歌手の中森明菜が、経済報道番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』（テレビ東京系）に出演し、単独インタビューに応じた。貴重なテレビ出演となったが、SNSでは中森のビジュアルに注目が集まっている。

中森は『WBS』の新しいエンディングテーマ曲『カサブランカ』を歌唱している。経済番組のインタビューということで、“経済” について聞かれ、「経済は弱いほうなんですけど、一生懸命見るようにしている」と、謙遜しつつ笑顔を見せた。

「経済への関心や『カサブランカ』に込めた思い、さらには平和に関する願いにも言及しました。インタビューで、緊迫化する中東情勢の話題になると、中森さんは『争っている間に傷つく人が1人でも少なく、“今日何人亡くなられた” っていうニュースを聞くと、早くどうにかならないかなって思います』と目を潤ませながら、複雑な心境を語りました。

中森さんがテレビ番組のインタビュー、とくにこうした報道番組の取材に応じるのはめずらしく、放送前からファンの間でも話題になっていました」（スポーツ紙記者）

手で目頭を拭きながら、「みんなに少しでも元気が届いてくれたらそれだけで私は十分なんですが……。みんなには本当に幸せにいてほしいので」と、平和への思いを明かした。中森の言葉に胸が熱くなる視聴者も多かったことだろう。一方で、Xでは

《WBSに中森明菜さん出てる。60歳とは思えない肌の美しさ》

《なんか昔の明菜ちゃんに戻った感じで嬉しい》

など、中森のビジュアルに驚く声が聞かれていた。

「中森さんは、2010年に体調不良で芸能活動を休止し、2014年に活動再開したものの、一時期、公の場に姿を見せる機会が激減していました。

今回、番組に出演した中森さんは暗めの茶髪のボブ気味のスタイルで、色白の肌が際立っており、透明感のあるビジュアルが印象に残ったファンも多かったようです」（芸能記者）

5月3日に憲法記念日を迎えたこともあり、今回の中森のインタビューで改めて “平和” について注目が集まったようだ。さらに、Xでは、《キョンキョンに続いて、中森明菜さんもどんどん広がっていきますね》と、歌手の小泉今日子を想起する声も見受けられる。

現在、小泉は還暦記念ツアーの最中だが、ライブでの言動が話題になった。

「5月2日と3日におこなわれた日本武道館の公演で、日本国憲法第9条の条文が流されました。ライブ中に打ち出された銀テープには赤い文字で《戦争反対!! 平和な世界希望!!》と記載されていたことが、SNSで話題になっています。

中森さんと小泉さんは1982年にデビューし、ともにアイドルとして一時代を築き、『花の82年組』としてお互いに認め合う関係です。そんな80年代アイドルの2人が、それぞれ形は違えど、平和についてメッセージを発信し、感慨深く感じるファンも多いようです」（同前）

中森と小泉が紡いだ平和へのメッセージが、世界中に広がることを願いたい。