「ジューシーでとろける」「甘くて想像以上に大きい」　ふるさとチョイスで人気の【マンゴー】トップ5

ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【果物類】をご紹介する。

「マンゴー」のランキング（月別、26年4月30日昼参照）より、トップ5だ。

【5位】宮崎県 日向市「訳あり 宮崎 完熟 マンゴー 家庭用 2L 2玉」12000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

愛情をたっぷりそそぎ、"ポトリ"とネットに落ちたところを収穫。

太陽の光と生産者の愛情いっぱい浴びて、手間ヒマをかけておいしく育った完熟マンゴーをお届けします。

日向の完熟マンゴーは、味はもちろんのこと県内でも鮮やかな赤色や果面のキメの細やかさには定評があります。

※その中で、外観に変形や黒点、多少のキズ、色が薄いなどにより、厳しい審査によりA級品になれなかったマンゴー達です。ご了承の上お申込みください。

そんなマンゴー達ですが、味はA級品と変わらず美味しくお召し上がりいただけます。

ご家族で一緒にお召し上がりいただいたり、離れているご家族やご両親に楽しんでいただいたり。

皆様が笑顔になっていただけることを願いながら、愛情込めて育てた『日向完熟マンゴー』を、一つ一つ丁寧に発送させていただきます。

ぜひ美味しいマンゴーを食べていただき、台風や物価高騰に負けず頑張っている生産者の支援にご協力をお願いします。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「訳ありと書かれていましたが、品質には全く問題がなく、甘さ、なめらかさ、ジューシーさに感動しました。またリピートしたいです！」（60代・女性）

「丁度いい食べごろのマンゴーが届きました。とっても甘くてプリンのような滑らかさでした。

おいしくいただきました。」（40代・女性）

「きちんと梱包されて、食べ頃で届きました。

初めてマンゴーを取り寄せましたが、美味しくて、今年もリピートします。宣伝します、美味しいマンゴーを頑張って作って下さい！」（70代以上・女性）

【4位】沖縄県 国頭村「燦々マンゴー1.5kg(3〜6玉)」18000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

燦々マンゴーの品種は、アーウィン種と呼ばれるアップルマンゴーです。

樹上完熟する品種のため、収穫後にそれ以上熟すことはありません。

一般的には、配送の時間を考慮して、店頭に並ぶまでに傷まないよう6〜7割熟した状態で収穫されます。

しかし、アーウィン種本来の甘みや酸味、芳醇な香りは、樹上でしっかり完熟させなければ得られません。



燦々マンゴーは、この絶妙なバランスの味わいをお届けするために、マンゴーひとつひとつに袋をかぶせ、完熟した実が自然に落ちるのを待ってから収穫します。

収穫後は鮮度保持剤を同梱することによって、マンゴーの傷みを早めるエチレンガスの影響を低減。

樹上完熟の味わいと鮮度を保った状態で、お客様のお手元にお届けします。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「ここはいつも甘くて想像以上に大きい立派なマンゴーが届きます

スーパーで買うと高いし美味しいかわからないくて不安なため、こちらの必ず美味しいマンゴーが我が家のマンゴーになりました

必ずまた来年も頼みます」（40代・男性）

「見たこともない位の大きな大きなマンゴーと、普通サイズの物と合計3個届きました。とても甘くて美味しく頂きました。

またリピートしたいと思います。」（60代・女性）

「どこが訳ありなのか全くわからない、立派なマンゴーでした。味も香りも素晴らしく、来年もぜひ頼みたいと思います。」（40代・女性）

【3位】沖縄県 南城市「【選べる容量】宮平農園のマンゴー1kg〜2kg」7000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

沖縄を代表するフルーツ・マンゴーです。

果皮に色むらや黒点が見られる場合がありますが、果肉の濃厚な甘さと香りは贈答用と変わりません。

ご家庭で気軽にお楽しみください。

【2位】宮崎県 日南市「≪玉数が選べる≫宮崎県産 完熟 マンゴー 2L以上」15000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

◆宮崎県産完熟マンゴー

・ジューシーでとろけるような果肉!!

・南国を思わせる芳醇な香りがたまらない...!!

・濃厚な甘味は一口食べるととりこに!!



日南市南郷町は日南市マンゴー町に期間限定で改名するほどのマンゴーの産地で、口コミ日本一の「道の駅なんごう」があります。

その「道の駅なんごう」もマンゴーの季節になると『道の駅マンゴー』に改名して完熟マンゴーを全国に発送しています。

自分へのご褒美や大切な方への贈り物にピッタリ!!日南市自慢の「完熟マンゴー」をご堪能ください。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「家族みんな喜んでました。

とろけそうなくらい美味でした！

またリピートします。

梱包も丁寧で大事にいただきました。」（50代・男性）

「見た目も良く甘かったが、届いてすぐ食べるのではなく常温に戻して２日追熟させた方がより甘くなって美味しかった。

届いてすぐ食べれなくはないが、皮の周りに独特の風味が残っていたのが気になった。」（20代・男性）

「とっても立派なサイズで甘いマンゴーでした。

異常気象で、体力や気力が弱っている体に、冷やした甘いマンゴーは最高です。

食べた瞬間から、暑くなった全身が冷えて、不快感が消えていく感じです。

何度も食べたいです。」（40代・女性）

【1位】宮崎県 西都市「西都産完熟マンゴー 糖度12度以上 3〜4玉入り 約1kg」15000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

完熟マンゴーの発祥の地、西都市産の「訳あり」完熟マンゴーです。

ひとつひとつネットをかけ、熟して自然に枝からネットに落ちた果実を収穫しています。

手間ひまかけた完熟マンゴーの風味は格別です！

「完熟マンゴーを家族で思いっきり堪能したい・・・でも完熟マンゴーは高いという方に産地だからこそ出来る、西都産完熟マンゴーをお送り致します。

この品は少し見た目が悪いものもありますが、もちろん「完熟マンゴー」と名前がつく限り検査基準度を合格したものとなり、食味はバッグンです！

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「以前住んでいた宮崎の初夏の味。毎年ふるさと納税していただいています。今回は大きくて赤いマンゴーが3個入っていて、濃厚な甘さを堪能しました。おすすめです。」（50代・男性）

「とても甘くて、美味しいマンゴーが３つ入っていました。冷蔵庫に入れ、皮がシワシワになるまで待って食べると特に最高でした！

宮崎で実際に買うと高いので、助かりました☆リピートしたいです！」（30代・女性）

「食べごろは何時か、どう切るか...などなど小学生の様にワクワクしながら暫く待ち、実食。「うまい！」一言。どこが「訳あり」なのかは素人にはわかりません。」（50代・男性）